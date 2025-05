[Photos] Lillebonne. Coiffure et esthétique à moindre coût au centre de bien-être solidaire

Table de massage, bac à shampooing, miroirs… Le centre de bien-être solidaire de Lillebonne contient tout l'équipement d'un salon professionnel. Seule différence : ici les prestations de coiffure et d'esthétique sont à moindre coût, réservées à des personnes aux revenus modestes, qui peuvent aussi bénéficier de coaching de vie.

Une meilleure estime de soi

C'est l'association havraise La Beauté Solidaire qui ouvre cette antenne, lundi 5 mai, dans le quartier du Clairval. "Après l'antenne France Services inaugurée récemment, c'est un nouvel outil de réinsertion sociale qui s'implante dans ce quartier, classé prioritaire de la politique de la Ville par l'Etat", se réjouit Christine Déchamps, maire de Lillebonne. La Ville met à disposition l'équipement nécessaire et les locaux, qui se trouvent dans le même bâtiment que l'épicerie solidaire et à deux pas du Centre communautaire d'action sociale. Elle a aussi versé une subvention de 5 000€ à l'association.

Benoit Naous et Christine Déchamps ont inauguré le centre mercredi 30 avril.

"C'est un espace où chacun peut se sentir considéré, accompagné", remarque Benoit Naous, président et cofondateur de La Beauté Solidaire, qui souligne que l'apparence est "une passerelle vers une meilleure estime de soi" et parfois vers une réinsertion sociale ou professionnelle.

Benoit Naous, cofondateur de La Beauté Solidaire Impossible de lire le son.

Sous conditions de ressources

Le centre est ouvert sous conditions de ressources, notamment aux bénéficiaires des minima sociaux comme le RSA, aux étudiants boursiers ou aux personnes non imposables aux revenus modestes. "Quand on est une famille monoparentale au SMIC, on ne peut pas mettre 100€ ou 200€ pour aller chez le coiffeur ou l'esthéticienne, bien souvent on n'y va pas du tout", poursuit Benoit Naous, qui n'entend pas faire concurrence aux commerçants locaux mais bien permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de s'accorder un peu de temps pour soi.

Benoit Naous, cofondateur de La Beauté Solidaire Impossible de lire le son.

Côté tarifs, il faut compter par exemple 7€ pour une coupe homme, 9€ pour une coupe femme, 5€ pour une french manucure, 12€ pour l'épilation des jambes ou pour un soin du visage.

Ce centre prend place à l'emplacement de l'ancien salon de coiffure de La Croix-Rouge.

Lancée il y a 10 ans au Havre, La Beauté Solidaire a déjà accompagné 2 500 personnes. A Lillebonne, une esthéticienne a déjà été recrutée, mais l'association recherche toujours un coiffeur professionnel, salarié ou bénévole.

Pratique. Soins accessibles sous conditions de ressources et après souscription d'un pass bien-être à 5€ par an. Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, avenue du Clairval, résidence Europe (bâtiment L) à Lillebonne. Sur rendez-vous au 07 66 30 04 24.