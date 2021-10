Le-Havre. Beauté solidaire au Havre : un salon pour reprendre confiance en soi

Quand on pousse la porte de la Beauté solidaire au Havre (Seine-Maritime), on entend des éclats de rire et des femmes qui papotent. Le lieu ressemble à n'importe quel salon de beauté à la différence près qu'ici, tous les professionnels sont bénévoles. Ils font partie de l'association du même nom, fondée en 2014 pour aider les personnes isolées ou démunies à se réinsérer dans la société. "On s'est rendu compte que des personnes n'étaient plus en capacité d'avoir un travail, non pas en raison de leur compétence mais à cause de leur look.", indique Benoît Naous, cofondateur de l'association. L'association intervenait auprès d'organismes ou d'institutions, afin de donner une nouvelle image à certaines personnes avec de nouvelles coiffures, des soins, de l'esthétisme, etc.

Début mars 2019, le salon a été créé dans le centre du Havre pour que la Beauté solidaire soit plus facilement accessible. Il s'adresse aux "personnes qui sont aux minima sociaux, en chômage ou maladie de longue durée, etc.", explique Benoît Naous. Les prestations ne sont pas gratuites mais à des prix réduits et accessibles sur présentation d'un justificatif (document de la CAF, de la CCAS, ou encore avis d'imposition).

Un système qui convient à Nora, qui vient pour la deuxième fois : "Ça remonte le moral de venir ici, d'autant que j'ai fait coupe, mèches, couleur, soin, shampoing et séchage pour 31 euros. L'an dernier chez le coiffeur, j'en ai eu pour 108 euros."

"On est là pour apporter aux autres un bien-être"

Dans ce salon, les clients trouvent des prestations de professionnels mais aussi du réconfort et des sourires, à commencer par celui de Marielle Jouberteau, à l'accueil. Avec sa gouaille et son oreille attentive, elle a le contact facile. "J'aime ça, être avec les gens. D'autant que ce sont souvent des gens seuls, qui ont besoin d'être rassurés.", souligne-t-elle. Cette bonne ambiance fait du bien aux clients comme aux bénévoles, "On s'entend tous bien, donc c'est agréable de venir travailler.", confie Fabienne Gruchy.

Les clients, essentiellement des clientes, passent entre les mains expertes de Violetta, Yasmine ou de Fabienne, enthousiastes et investies. "On est là pour apporter aux autres un bien-être, leur redonner confiance en eux, l'envie de vivre pour soi et pour les autres.", explique Violetta Hoarau.

Toutes ont en tête des histoires qui les ont marquées. Pour Marielle, c'est cette dame, malade, qui a pris la main de Marielle et qui, rien que par le regard, lui a fait comprendre tout le bien que le soin lui avait procuré. Yasmine Tarabishi, elle, se souvient de ces autres femmes, que suivait depuis six mois avec l'association, et qui "n'avaient plus de miroir chez elles parce qu'elles se détestaient.".

Développement vers des embauches

L'association compte donc continuer sur sa lancée. "On veut créer des postes, un mi-temps en coiffure et un mi-temps en esthétique, pour que toutes les prestations soient disponibles toute la journée, car pour l'instant, cela dépend du planning des bénévoles." Une demande de subventions a été déposée auprès de la Ville du Havre et du Département.

• Écoutez le reportage Tendance Ouest :



Reportage Impossible de lire le son.

• Lire aussi. Christelle Kowolik coiffe et redonne confiance à ses clients

• Lire aussi. Chez Max, la success story normande





La Beauté solidaire, 30 rue du Maréchal Joffre au Havre. Tél. 07 66 30 04 24

A LIRE AUSSI.

Un salon de beauté qui rend des migrantes "un peu plus comme les autres femmes"

Irak: une coiffeuse rend leur féminité à celles qui ont tout perdu à Mossoul

[SERVICE] "En coiffure, j'aime le côté artistique"