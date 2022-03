Le-Havre. Le Printemps des Famille animera une nouvelle fois les quartiers du Havre

Du 27 avril au 10 mai 2019, la ville du Havre organise la neuvième édition du Printemps des Familles. Un événement dédié à la parentalité et aux enfants. Animations sportives, culturelles mais aussi des conférences attendent le public.

Laurent Calbry, coordinateur de la direction petite enfance et famille, nous présente le programme des festivités.

Les familles pourront ainsi passer un moment privilégié autour de différentes animations : du sport, bien entendu, avec les différentes associations de la ville du Havre, de la détente également avec des conférences et des ateliers bien-être mais aussi de l'art avec des ateliers créatifs ou encore des visites.

Avec la Coupe du Monde Féminine qui se tiendra en partie au Stade Océane du Havre à partir du 7 juin 2019, un fil rouge autour du ballon rond sera proposé tout au long de l'événement.

Comme l'explique Laurent Calbry, cette découverte de la Coupe du Monde se fera autant autour du ballon que de la culture. Ainsi, il sera possible de découvrir les différents pays participants à la compétition autour d'un atelier de confection de drapeaux, pour les plus gourmands une découverte autour de la cuisine sera proposée et pour les moins sportifs, c'est sous le prisme de la lecture que sera abordée cette thématique.

Tout au long du Printemps des Familles, plusieurs temps forts attendent également le public comme la Marche des Couleurs le samedi 4 mai 2019.

Si certaines activités sont disponibles uniquement sur inscriptions, toutes les animations sont gratuites.

Retrouvez le programme complet du Printemps des Famille juste ici !