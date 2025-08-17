En ce moment Survive Lewis CAPALDI
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Cyclisme. L'Ornais Nicolas Prodhomme s'offre la 45e Polynormande

Sport. Originaire de L'Aigle, Nicolas Prodhomme a montré toute sa puissance dans le final de la Polynormande et s'impose en solitaire.

Publié le 17/08/2025 à 18h16 - Par Jimmy Joubert
Cyclisme. L'Ornais Nicolas Prodhomme s'offre la 45e Polynormande
Nicolas Prodhomme s'offre la 45e Polynormande. - LNC/M.Vaning

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Quoi de mieux qu'un Normand pour remporter la 45e édition de la Polynormande ? Nicolas Prodhomme, originaire de L'Aigle et coureur pour Decathlon - AG2R La Mondiale, s'est imposé en solitaire à Saint-Martin-de-Landelles ce dimanche 17 août.

Nicolas Prodhomme s'est extirpé du groupe de tête à 9km de l'arrivée, pour aller s'offrir sa sixième victoire de la saison. Il devance un autre Normand, Sandy Dujardin, originaire de Seine-Maritime et coureur chez Total Energies. C'est Axel Mariault, de CIC-U-Nantes, qui complète le podium. Vainqueur l'an passé, Paul Lapeira termine à la 9e place.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Cyclisme. L'Ornais Nicolas Prodhomme s'offre la 45e Polynormande
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple