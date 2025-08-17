Cyclisme. L'Ornais Nicolas Prodhomme s'offre la 45e Polynormande

Quoi de mieux qu'un Normand pour remporter la 45e édition de la Polynormande ? Nicolas Prodhomme, originaire de L'Aigle et coureur pour Decathlon - AG2R La Mondiale, s'est imposé en solitaire à Saint-Martin-de-Landelles ce dimanche 17 août.

Nicolas Prodhomme s'est extirpé du groupe de tête à 9km de l'arrivée, pour aller s'offrir sa sixième victoire de la saison. Il devance un autre Normand, Sandy Dujardin, originaire de Seine-Maritime et coureur chez Total Energies. C'est Axel Mariault, de CIC-U-Nantes, qui complète le podium. Vainqueur l'an passé, Paul Lapeira termine à la 9e place.