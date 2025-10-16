En ce moment Respire MICKEY 3D
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. Pierre Garnier sort son premier album live : un cadeau pour ses fans avant les fêtes

Société. Pierre Garnier poursuit sa folle ascension. En pleine tournée triomphale, il annonce la sortie d'un album live enregistré à Caen, sa ville natale, un projet symbole de gratitude envers son public.

Publié le 16/10/2025 à 11h53 - Par Aline
Musique. Pierre Garnier sort son premier album live : un cadeau pour ses fans avant les fêtes
Pierre Garnier s'apprête à dévoiler son premier album live. Capté à Caen, l'album sortira le 14 novembre prochain et est déjà disponible en précommande. - Capture d'écran - www.pierregarniermusique.fr

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Rien ne semble pouvoir freiner l'élan de Pierre Garnier. Depuis sa victoire à la "Star Academy", le jeune artiste multiplie les succès : plus de 280 000 albums vendus, des Zénith complets à travers la France et déjà plusieurs récompenses majeures à son actif. Sa tournée, qui affichera bientôt plus de 600 000 spectateurs, passera par le 9 décembre à l'Accor Arena de Paris et s'achèvera chez lui, à Caen, le 17 décembre 2025.

Un album live enregistré à la maison

Afin de célébrer cette étape de sa carrière, Pierre Garnier publiera le 14 novembre son tout premier album live, capté lors du concert donné au Zénith de Caen le 26 mars dernier. Un lieu hautement symbolique pour le Normand, qui a grandi tout près de là : "Passer chaque jour devant cette salle en allant au lycée, et y chanter aujourd'hui, c'est un rêve d'enfant devenu réalité," avait confié le chanteur, ému, en clôture de son concert.

Ce double CD rassemblera ses titres phares : Ceux qu'on était ou encore Nous on sait mais aussi un medley de reprises réunissant Someone You Loved de Lewis Capaldi, Someone Like You d'Adèle et Treat You Better de Shawn Mendes.
En avant-goût, le public peut déjà découvrir la version live de L'horizon, son dernier single, disponible dès maintenant en streaming.

Un concert bientôt sur le petit écran

Le concert "Chaque Seconde Tour" de Pierre Garnier s'apprête à faire son arrivée à la télévision lors d'une soirée spéciale diffusée sur une chaîne du groupe TF1. Capté au cœur de sa tournée triomphale, le concert promet de replonger les téléspectateurs dans l'énergie et l'émotion de ses performances live, tout comme l'album, entre titres phares et moments plus intimistes. Si la date exacte n'a pas encore été révélée, la diffusion pourrait intervenir en décembre, offrant ainsi un joli cadeau de fin d'année aux admirateurs du chanteur normand.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Musique. Pierre Garnier sort son premier album live : un cadeau pour ses fans avant les fêtes
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple