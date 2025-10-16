Musique. Pierre Garnier sort son premier album live : un cadeau pour ses fans avant les fêtes

Rien ne semble pouvoir freiner l'élan de Pierre Garnier. Depuis sa victoire à la "Star Academy", le jeune artiste multiplie les succès : plus de 280 000 albums vendus, des Zénith complets à travers la France et déjà plusieurs récompenses majeures à son actif. Sa tournée, qui affichera bientôt plus de 600 000 spectateurs, passera par le 9 décembre à l'Accor Arena de Paris et s'achèvera chez lui, à Caen, le 17 décembre 2025.

Un album live enregistré à la maison

Afin de célébrer cette étape de sa carrière, Pierre Garnier publiera le 14 novembre son tout premier album live, capté lors du concert donné au Zénith de Caen le 26 mars dernier. Un lieu hautement symbolique pour le Normand, qui a grandi tout près de là : "Passer chaque jour devant cette salle en allant au lycée, et y chanter aujourd'hui, c'est un rêve d'enfant devenu réalité," avait confié le chanteur, ému, en clôture de son concert.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pierre Garnier (@pierregarniermusique)

Ce double CD rassemblera ses titres phares : Ceux qu'on était ou encore Nous on sait mais aussi un medley de reprises réunissant Someone You Loved de Lewis Capaldi, Someone Like You d'Adèle et Treat You Better de Shawn Mendes.

En avant-goût, le public peut déjà découvrir la version live de L'horizon, son dernier single, disponible dès maintenant en streaming.

Un concert bientôt sur le petit écran

Le concert "Chaque Seconde Tour" de Pierre Garnier s'apprête à faire son arrivée à la télévision lors d'une soirée spéciale diffusée sur une chaîne du groupe TF1. Capté au cœur de sa tournée triomphale, le concert promet de replonger les téléspectateurs dans l'énergie et l'émotion de ses performances live, tout comme l'album, entre titres phares et moments plus intimistes. Si la date exacte n'a pas encore été révélée, la diffusion pourrait intervenir en décembre, offrant ainsi un joli cadeau de fin d'année aux admirateurs du chanteur normand.