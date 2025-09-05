Musique. Pierre Garnier dévoile "L'horizon", un nouveau single où il ose la vulnérabilité en se confrontant à ses angoisses

Pierre Garnier enchaîne les hits à succès. Après Ceux qu'on était, Nous on sait, Adieu, nous deux ou encore le plus récent Ce qui me va, le chanteur dévoile L'horizon, un single où il se met à nu, en parlant des angoisses de l'avenir.

Pierre Garnier se livre sur ses émotions dans un nouveau titre

Issu de son album "Chaque seconde" et connu des fans depuis juin 2024, L'horizon s'offre une nouvelle vie à l'occasion de sa sortie officielle. Sincère et touchant, le morceau est prêt à s'imposer comme l'un des hits de cet automne et à séduire les programmateurs radio.

Fidèle à son ADN pop, Pierre Garnier injecte cette fois-ci une touche de soul et de rock dans ce titre, portée par une chorale gospel qui donne de l'ampleur au morceau. Le refrain, poignant, résonne comme un cri générationnel : "Mais dis-moi qui je suis quand plus rien ne m'attire / Que je rêve de m'enfuir / Et je cherche sur la Terre, la raison, la raison / L'endroit le repère, l'horizon". Un texte dans lequel beaucoup se reconnaîtront, entre quête de repères et besoin de certitudes.

Un nouveau clip en vue ?

Aujourd'hui, les fans espèrent la sortie d'un nouveau clip pour accompagner L'horizon et le redécouvrir sous un nouveau jour. En attendant, Pierre Garnier retrouvera son public dans le cadre du Chaque Seconde Tour, en novembre 2025. Après avoir parcouru la France entière et enflammé de nombreux festivals cet été, le chanteur passera par le Zénith de Rouen le 16 décembre prochain, et par le Zénith de Caen, le 17 décembre, pour une dernière date, à la maison.