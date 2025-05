Musique. Pierre Garnier touche en plein cœur avec une version acoustique inédite de son dernier single "Ce qui me va"

Pierre Garnier mise sur l'authenticité. Le jeune chanteur, qui s'apprête à chanter pour la première fois au festival Papillons de Nuit à Saint-Laurent-de-Cuves, dévoile une version acoustique inédite de son nouveau single Ce qui me va, enregistrée dans un cadre exceptionnel : les toits de Marseille. Résultat ? Une prestation simple, sincère et profondément touchante.

Une carrière lancée à toute vitesse

Depuis sa victoire sur le plateau de TF1, Pierre Garnier enchaîne les succès. Son premier single Ceux qu'on était est devenu un véritable phénomène, cumulant plus de 80 millions d'écoutes, et l'album Chaque seconde s'est déjà écoulé à plus de 250 000 exemplaires. Le tout accompagné d'une tournée dans les Zéniths de France et d'un doublé aux Victoires de la Musique.

Une révélation en concert

Après Adieu nous deux, extrait de la réédition de son album, Pierre Garnier a choisi de défendre Ce qui me va, une chanson qu'il a appris à aimer au fil des concerts : "Je ne peux pas tout aimer, 15 titres, au même pourcentage. Je l'aimais un peu moins quand elle est sortie", avait-il confié lors d'une interview durant les Victoires de la Musique. "Une fois que je l'ai jouée sur scène, je me suis dit : 'En fait, je l'aime bien.' C'est vraiment le fait de la chanter, c'est devenu presque une de mes préférées à faire sur scène. Parfois une chanson que tu écoutes ou que tu fais, ça peut différer." Déjà classé dans le top 30 de l'airplay radio en France, Ce qui me va se dévoile sous un nouveau jour avec une version acoustique inédite, mise en ligne par surprise sur YouTube.

Guitare à la main, posé face à la Méditerranée, Pierre Garnier livre une interprétation tout en douceur de son single. Tournée au coucher du soleil, cette session intimiste met en lumière sa voix sans fioriture et confirme sa volonté de proposer une musique sincère, à hauteur d'homme. Les internautes, eux, sont conquis. Dans les commentaires, les messages pleuvent : "C'est tellement lui, magnifique, sans artifice, juste, lui sa voix et sa guitare, merci pour ce joli cadeau", "Quelle voix !", "Ça fait tellement du bien à entendre".

Un artiste qui privilégie l'authenticité

Avec ce clip, Pierre Garnier confirme qu'il n'a pas besoin de mise en scène démesurée pour toucher son public. Une voix, une guitare, un décor sublime : la recette fonctionne. Et les fans en redemandent déjà : beaucoup espèrent désormais un album acoustique ou un enregistrement live à paraître prochainement.