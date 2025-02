Victoires de la musique. Le chanteur normand Pierre Garnier reçoit deux récompenses

Les 40e Victoires de la musique se sont déroulées vendredi 14 février. Le chanteur Pierre Garnier, originaire de Villedieu-les-Poêles, a été récompensé de deux trophées, comme révélation masculine et pour sa chanson originale Ceux qu'on était.

La catégorie révélation masculine

Pour cette catégorie, le vainqueur de la saison 11 de la Star Academy, a fait face à deux artistes : Lucky Love et Aliocha Schneider. Pierre Garnier a finalement obtenu le trophée révélation masculine. Et c'est le chanteur belge Pierre de Maere qui le lui a remis.

Les autres artistes récompensés

Cette année, Zaho de Sagazan a reçu le trophée de l'artiste féminine et Gims, celui de l'artiste masculin. La révélation féminine est attribuée à Solann, la révélation scène à Yoa, l'album à Santa.

Le trophée concert a été attribué aux cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques d'été Paris 2024, la création audiovisuelle à DJ Mehdi Made in France et son réalisateur Thibaut de Longeville et enfin, les Victoires d'honneur à Sylvie Vartan et Eddy Mitchell.