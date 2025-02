Victoires de la musique. Pierre Garnier pense qu'il ne gagnera pas ce soir (mais le public oui !)

Pierre Garnier, le chouchou de la "Star Academy" 2024, se retrouve catapulté dans l'arène des Victoires de la musique… Visiblement, lui-même n'y croit qu'à moitié. "Pour moi, venir de la Star Academy, ce n'était pas vraiment la cible des Victoires de la musique", confie-t-il dans "C à vous" avec cette humilité qui fait tout son charme. Pourtant, le voilà nommé dans deux catégories : "Révélation masculine" et "Chanson originale" pour Ceux qu'on était.

Quand a-t-il appris la nouvelle ? Seul dans un taxi. Ambiance. "C'était compliqué. J'étais content, mais de l'intérieur", raconte-t-il, avant d'ajouter qu'il a quand même appelé sa mère (parce que bon, il ne faut pas abuser non plus). Mais que Pierre Garnier se rassure : son ascension fulgurante ne laisse personne indifférent, et le public pourrait bien le plébisciter.

Un parcours de rock star (mais en plus gentil)

Depuis sa victoire à la "Star Academy", Pierre Garnier est sur un nuage (et pas qu'un peu). Son single Ceux qu'on était a explosé les compteurs et s'est offert un joli diamant en streaming. Son album Chaque seconde ? Disque de platine. Ses concerts ? Sold out. Ajoutez à ça une place dans la troupe des Enfoirés et une tournée qui passe par le Zénith de Paris, et on se demande si le chanteur dort parfois.

Mais le vrai test, c'est ce vendredi 14 février. A 21h10, en direct sur France 2, il affrontera Lucky Love et Aliocha Schneider pour la "Révélation masculine". Et pour la "Chanson originale", ce sera carrément au public de trancher. Alors, Pierre Garnier peut-il créer la surprise ? Réponse bientôt.

Santa, toujours au top

Si Pierre Garnier est un outsider, une autre artiste qu'on adore à Tendance Ouest a toutes ses chances : Santa. Son titre Recommence-moi est en lice pour la "Chanson originale" et franchement, ce serait mérité. Après son succès avec Pop-corn salé, elle prouve qu'elle n'a rien d'une artiste éphémère. En tout cas, chez nous, on y croit fort.

Alors, qui repartira avec un trophée ? Rendez-vous ce soir pour le verdict !