Musique. Pierre Garnier rejoint Ed Sheeran sur scène : un moment inoubliable à Lille

L'émotion était à son comble ce week-end à Lille. Le public en rêvait, Ed Sheeran l'a fait. Lors de son concert géant au stade Pierre Mauroy, l'artiste britannique a invité Pierre Garnier à le rejoindre sur scène. Une apparition surprise qui a déclenché une vague d'enthousiasme dans les tribunes. Les deux artistes ont offert un moment suspendu en reprenant le titre phare du jeune chanteur français, Ceux qu'on était. Le public a repris les paroles en chœur, porté par la complicité évidente entre les deux chanteurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ed Sheeran (@teddysphotos)

Un rêve devenu réalité pour Pierre Garnier

Fan inconditionnel d'Ed Sheeran, Pierre Garnier ne cache pas que l'artiste a joué un rôle central dans sa vocation musicale. Ce duo scellé à Lille est donc bien plus qu'une performance : c'est l'aboutissement d'un rêve d'enfant. Sur les réseaux, l'artiste normand a partagé son émotion : "Vraiment le meilleur jour de ma vie, c'était fou." Ce duo inattendu avec Ed Sheeran confirme qu'il s'impose comme l'une des figures montantes de la scène française.

Un parcours musical déjà impressionnant

Depuis sa victoire à la Star Academy, Pierre Garnier enchaîne les succès avec notamment un premier album, Chaque seconde, écoulé à plus de 250 000 exemplaires et une tournée complète à travers la France. Le jeune artiste sera d'ailleurs à l'Accor Arena de Paris le 9 décembre, au Zénith de Rouen le 16 décembre et au Zénith de Caen, pour une dernière date, le 17 décembre.