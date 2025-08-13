En ce moment Invincible ONEREPUBLIC
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Fécamp. Towt et EthicDrinks livrent à New York des vins bio transportés à la voile

Environnement. Depuis début août, le négociateur en vins biologiques EthicDrinks a choisi l'armateur normand Towt pour transporter ses bouteilles jusqu'aux Etats-Unis. Une façon pour l'entreprise de mieux valoriser ses vins, plus respectueux de l'environnement.

Publié le 13/08/2025 à 10h27 - Par Gilles Anthoine
Fécamp. Towt et EthicDrinks livrent à New York des vins bio transportés à la voile
Une centaine de palettes de vin biologique ont accosté à New York, en provenance de Fécamp, marquant la première traversée transatlantique d'EthicDrinks à bord d'un voilier-cargo Towt. - Ronan Gladu Towt

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le 5 août, une centaine de palettes de vin biologique ont accosté à New York, marquant la première traversée transatlantique d'EthicDrinks à bord d'un voilier-cargo Towt. Ce dernier était parti de Fécamp.

EthicDrinks, négociant en vins biologiques, devient l'un des premiers acteurs du secteur à s'engager pleinement dans le transport maritime à propulsion vélique. Ce partenariat est en négociation de longue date. Dès la mise en service des premiers voiliers-cargos en 2024, un dialogue s'est engagé entre les deux structures. "Valoriser un transport, c'est valoriser une origine. Le transport maritime à propulsion principale vélique est une solution idéale pour mieux différencier des vins véritablement respectueux de la planète", estime Mickaël Alborghetti, fondateur d'EthicDrinks.

Une logistique plus propre

Avec plusieurs centaines de palettes prévues chaque année, EthicDrinks s'inscrit dans une dynamique de long terme. Ce partenariat incarne un choix stratégique, guidé par la volonté de transformer en profondeur la logistique export du vin, en s'attaquant à l'un de ses plus gros postes d'émissions : le transport maritime. "Voir notre gamme Let It Sail traverser l'Atlantique à bord d'un voilier-cargo, c'est bien plus qu'un simple transport : c'est l'aboutissement de notre engagement depuis la création d'EthicDrinks pour une logistique décarbonée et respectueuse de la planète. On prouve qu'un autre modèle est possible, même à l'international."

Le label ANEMOS

Pour cette traversée inaugurale, les bouteilles EthicDrinks sont étiquetées avec le label ANEMOS, un marqueur de transparence environnementale créé par Towt. Chaque produit transporté à la voile est traçable dans le temps et l'espace : date de départ, vitesse moyenne, escales ou encore émissions évitées. "Sous label ANEMOS, chaque consommateur pourra retracer la traversée, son impact réel et l'histoire du bord pendant ces 15 jours de traversée. Un premier label de transport pour le transport le plus décarboné au monde, et identifié sur le produit final, c'est une façon plus directe de s'adresser à une nouvelle génération de consommateurs finaux, et de répondre aux défis commerciaux du secteur sur un marché en pleine évolution", souligne Guillaume Le Grand, président et cofondateur de Towt.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Fécamp. Towt et EthicDrinks livrent à New York des vins bio transportés à la voile
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple