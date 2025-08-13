Fécamp. Towt et EthicDrinks livrent à New York des vins bio transportés à la voile

Le 5 août, une centaine de palettes de vin biologique ont accosté à New York, marquant la première traversée transatlantique d'EthicDrinks à bord d'un voilier-cargo Towt. Ce dernier était parti de Fécamp.

EthicDrinks, négociant en vins biologiques, devient l'un des premiers acteurs du secteur à s'engager pleinement dans le transport maritime à propulsion vélique. Ce partenariat est en négociation de longue date. Dès la mise en service des premiers voiliers-cargos en 2024, un dialogue s'est engagé entre les deux structures. "Valoriser un transport, c'est valoriser une origine. Le transport maritime à propulsion principale vélique est une solution idéale pour mieux différencier des vins véritablement respectueux de la planète", estime Mickaël Alborghetti, fondateur d'EthicDrinks.

Une logistique plus propre

Avec plusieurs centaines de palettes prévues chaque année, EthicDrinks s'inscrit dans une dynamique de long terme. Ce partenariat incarne un choix stratégique, guidé par la volonté de transformer en profondeur la logistique export du vin, en s'attaquant à l'un de ses plus gros postes d'émissions : le transport maritime. "Voir notre gamme Let It Sail traverser l'Atlantique à bord d'un voilier-cargo, c'est bien plus qu'un simple transport : c'est l'aboutissement de notre engagement depuis la création d'EthicDrinks pour une logistique décarbonée et respectueuse de la planète. On prouve qu'un autre modèle est possible, même à l'international."

Le label ANEMOS

Pour cette traversée inaugurale, les bouteilles EthicDrinks sont étiquetées avec le label ANEMOS, un marqueur de transparence environnementale créé par Towt. Chaque produit transporté à la voile est traçable dans le temps et l'espace : date de départ, vitesse moyenne, escales ou encore émissions évitées. "Sous label ANEMOS, chaque consommateur pourra retracer la traversée, son impact réel et l'histoire du bord pendant ces 15 jours de traversée. Un premier label de transport pour le transport le plus décarboné au monde, et identifié sur le produit final, c'est une façon plus directe de s'adresser à une nouvelle génération de consommateurs finaux, et de répondre aux défis commerciaux du secteur sur un marché en pleine évolution", souligne Guillaume Le Grand, président et cofondateur de Towt.