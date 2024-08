Le Havre. Towt : son premier voilier-cargo commencera ses traversées d'ici la fin du mois

Le premier grand voilier de transport de Towt vient d'être livré. Après près de deux ans et demi de construction, le voilier baptisé "Anemos" a été livré jeudi 1er août à Concarneau par le chantier naval Piriou. Dès ce vendredi 2 août, le navire fait voile vers Le Havre où il est attendu en début de semaine prochaine. Le navire y fera sa première traversée vers New York d'ici la fin du mois. Avec cette première livraison, Towt marque l'histoire de la marine marchande et fait figure de pionnier pour la décarbonation du secteur maritime mondial.

• Lire aussi. Le Havre. La grande ambition de Guillaume : donner de l'air au transport maritime

"Aujourd'hui, notre premier voilier-cargo est livré : que d'émotions ! Après plus de deux années de chantier, nous recevons ce navire, le premier d'une longue série… 7 autres arrivent ! Nous tenons à remercier l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent sur cette aventure depuis le début. Désormais, place à l'exploitation. "Anemos" appareillera très prochainement du Havre vers New York, pour son premier trajet commercial", déclare Diana Mesa, directrice générale de Towt.

"Anemos", le plus grand voilier-cargo au monde

"Anemos" est un voilier-cargo unique au monde par ses caractéristiques techniques : 81 mètres de longueur, 15 mètres de large et 63 mètres de haut. Sa technologie de voile issue de la course au large et automatisée lui permet de naviguer 100% à la voile.

• Lire aussi. Transport maritime. Le maire du Havre Edouard Philippe visite le chantier Towt au Vietnam

"Anemos est un concentré d'innovations françaises", explique Vincent Faujour, président de Piriou. "Il est le fruit de l'audace d'un armateur, mais aussi de son constructeur et ses partenaires. Je tiens ainsi à remercier toutes les équipes, dans nos bureaux d'études et nos ateliers, qui ont travaillé d'arrache-pied à la réalisation de ce navire. Elles ont fait preuve d'un engagement remarquable. Enfin, je tiens évidemment à remercier Diana et Guillaume pour leur confiance en Piriou et dans la construction navale française. Bon vent à 'Anemos' et à son équipage !"

Démarche écologique

En utilisant la force du vent dans le domaine de la logistique maritime, Towt veut développer un transport sobre en carbone. Le transport à la voile offre des perspectives de développement économique.

La voile comme mode de propulsion principal permet un transport océanique massivement moins polluant. En comparaison avec la moyenne des porte-conteneurs réalisant la même route Le Havre-Guadeloupe, le voilier-cargo permettra une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, par tonne transportée et par kilomètre parcouru (au moins -92% de CO2, jusqu'à plus de -98% d'oxydes de soufre, -92% d'oxydes d'azote et 0 méthane).