Transport maritime. Le maire du Havre Édouard Philippe visite le chantier Towt au Vietnam

Mercredi 15 février, à l'occasion d'un déplacement au Vietnam, Édouard Philippe, maire du Havre, s'est rendu sur le chantier naval Nha May X51 de Piriou, à Ho Chi Minh-Ville, où l'un des deux premiers voiliers cargos de la flotte de Towt est actuellement en construction.

Premier armement à voiles depuis 2011, Towt, dont le siège social est basé au Havre, développe une flotte de voiliers cargos, battant pavillon français, pour offrir une solution logistique décarbonée.

D'ici 2025, Towt assure pouvoir économiser 9 600 tonnes d'émissions de CO 2 chaque année avec deux navires, au départ et à l'arrivée du Havre. La société espère pouvoir transporter 72 000 tonnes de marchandises par an.

Mercredi, c'est la première fois qu'Édouard Philippe rencontrait le navire en gestation, dont Le Havre sera le port d'attache. "La visite d'Édouard Philippe est un honneur et un privilège, une véritable reconnaissance du travail d'une entreprise 100 % havraise, explique Guillaume Le Grand, le président de Towt. Sa venue représente un soutien fort à la flotte naissante de Towt. Ensemble, nous portons un espoir de développement important et partageons des horizons ambitieux pour la Ville du Havre, prête à faire face aux enjeux climatiques, et pionnière dans son engagement envers un transport maritime fortement décarboné."