Le Havre. Grâce à sa levée de fonds record, Towt va construire deux voiliers-cargos

C'est une vague de soutien inespérée pour la société Towt, qui a pour projet de développer une flotte de voiliers-cargos au Havre. Diana Mesa et Guillaume Le Grand, les capitaines de la PME, ont désormais le soutien d'une vingtaine d'actionnaires, auxquels s'ajoute une levée de fonds citoyenne record. Le projet a en effet recueilli 4,5 millions d'euros sur la plateforme Lita.co, spécialisée dans les investissements à résonance sociale, sociétale ou environnementale, soit près de cinq fois l'objectif de départ.

Des prêts de citoyens

"Ce sont près de 3 000 particuliers qui ont, pour la majorité, investi 100 € sous forme de prêt. Cela montre que la décarbonation du transport maritime, qui peut paraître éloignée de nos préoccupations quotidiennes, intéresse. Les gens ont envie de faire changer les choses", se réjouit Guillaume Le Grand. Cette campagne record permet à l'entreprise de se projeter encore plus loin. Déjà engagée avec le chantier breton Piriou pour la construction d'un premier navire, Towt va finalement fabriquer deux bateaux, livrés avec quelques mois d'écart. "Cela permet d'avoir une flotte, avec deux fois plus de volume, deux fois plus de fréquence, deux fois plus de manutentions portuaires… Et d'optimiser en achetant en double l'acier, les voiles, les mâts, etc."

BTP, textile… Towt se diversifie

Ce succès populaire permet aussi à Towt de séduire de nouveaux clients. Elle devrait transporter à l'avenir des parpaings et tuyaux, du textile, des produits agroalimentaires… "On a aussi augmenté les tonnages et les engagements pris par certains de nos clients historiques", ajoute Guillaume Le Grand. Actuellement, Towt travaille notamment avec le chocolatier ornais Cémoi, les cafés Belco ou encore les cognacs Martell, sur des imports/exports en vieux gréements.

La découpe de la tôle du premier navire aura lieu en ce début septembre, à Concarneau (Finistère), avant la pose de la quille en octobre. La construction devrait durer une quinzaine de mois, avec un baptême espéré "à Noël 2023" pour le premier navire. Le Havre sera le port d'attache et premier port d'exploitation de la flotte.