Harfleur. Un Eté au parc 2025 : animations, concerts et food-trucks pour bien commencer les vacances

Un Eté au parc revient pour sa 7e édition à Harfleur à partir du 4 juillet et jusqu'au 22 août. Un programme riche en animations et ouvert à tous a été concocté pour les familles de l'agglomération ou de passage.

Des activités quotidiennes

Dans le parc de la mairie du lundi au vendredi, vous pourrez retrouver deux animateurs autour d'activités sportives, ateliers, lecture, initiations, démonstrations, activités bien-être et bien d'autres. Nombre de partenaires assureront ces activités comme Le Havre Port Center, UFOLEP 76, le Club de modélisme naval de Haute-Normandie, l'Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques ou bien encore l'ASHB karaté.

Les vendredis soir, place à la musique avec des concerts et des food-trucks, assurant une fin de semaine conviviale et festive. Les styles seront variés passant de la soul à l'électro, de la pop à la musique gitane et espagnole ou bien encore du rock à la variété.

Quelques grands événements seront à ne pas rater, comme la Fête nationale, célébrée les 13 et 14 juillet (feu d'artifice, concert, marché nocturne et après-midi festive), Ciné Toiles ou bien encore les Arts en piste (journée dédiée aux arts équestres et du cirque).

Pour l'inauguration d'un Eté au parc, les visiteurs ont rendez-vous vendredi 4 juillet au parc de la mairie d'Harfleur à partir de 17h, avec des structures gonflables, des jeux et animations, des food-trucks et le concert de Kaddy and the Keys.

Pratique. Un Eté au Parc à Harfleur - juillet et août - Programme sur harfleur.fr.