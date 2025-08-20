Insolite. Ce week-end, un exploit inédit va avoir lieu en Normandie : un pilote non-voyant va conduire seul un kart

Jamais encore un pilote non-voyant n'avait eu l'opportunité de prendre seul le départ en karting. Dimanche 24 août 2025, Martin Baron, champion paralympique en cécifoot et ingénieur de formation, réalisera cette prouesse sur le mythique circuit d'Anneville-Ambourville, connu notamment pour avoir vu débuter Pierre Gasly, pilote de Formule 1.

Cet exploit, inédit et symbolique, s'inscrit dans une volonté de repousser les limites du sport automobile et de rendre la discipline plus inclusive.

Martin Baron, un champion paralympique face à un nouveau défi

Déjà auréolé de titres européens et paralympiques en cécifoot, Martin Baron poursuit son parcours hors norme. Après le ballon rond, il s'attaque désormais à l'univers de la vitesse et du pilotage, porté par une même quête : prouver que les barrières peuvent être dépassées.

Son implication personnelle, mêlant passion sportive et compétences d'ingénieur, a été essentielle pour concevoir ce projet.

Une technologie inédite pour un kart adapté

Pour permettre cette première mondiale, la Fédération française du sport automobile (FFSA) a validé un dispositif sur mesure. Le kart Sodikart SR4/SR5 utilisé embarque :

un système GPS avancé,

un boîtier électronique innovant,

une liaison radio permanente entre le pilote et son instructeur.

Un encadrement strict a été défini : un seul kart en piste, validation médicale préalable et communication en temps réel. L'objectif est d'assurer la sécurité tout en garantissant une autonomie maximale au pilote.

Anneville, un circuit symbolique de la vitesse

Ce baptême historique aura lieu à Anneville-Ambourville, près de Rouen, sur une piste déjà célèbre dans l'histoire du karting français. C'est en effet ici que Pierre Gasly a fait ses premiers tours de roue avant d'intégrer la Formule 1.

Ce choix de lieu n'est donc pas anodin : Anneville représente un ancrage fort pour le sport automobile en Normandie et devient désormais le théâtre d'un nouveau chapitre majeur.

Un week-end de karting exceptionnel en Normandie

Cette démonstration sera l'un des temps forts d'un rendez-vous national majeur :

la finale du Championnat de France Junior Karting,

la Rencontre nationale des Ecoles françaises de karting,

le Trophée Pierre Gasly en catégorie Mini-60.

Autant d'événements qui attireront un large public passionné de sport mécanique, et qui donneront encore plus de relief à l'exploit de Martin Baron.