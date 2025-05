Grand Prix de Miami. Les pilotes normands Esteban Ocon et Pierre Gasly ont roulé en voitures… faites avec 400 000 briques Lego !

Sports. C'est sans doute l'image la plus insolite du Grand Prix de Miami 2025 : Esteban Ocon et Pierre Gasly, nos deux pilotes normands, ont paradé dans une F1… en Lego ! Une monoplace grandeur nature, 100% briques. Et devinez quoi ? Lewis Hamilton a été "victime" du pilotage musclé de Gasly, même dans une voiture Lego.