Automobile. 540 chevaux en 100% électrique… Les réservations sont ouvertes pour la Renault 5 turbo 3E, produite à Dieppe

Avis aux amateurs. C'est le retour d'un mythe ! Renault a annoncé par communiqué, mardi 22 avril, l'ouverture des réservations pour la nouvelle Renault 5 Turbo 3E, qui sera assemblée dans l'usine Alpine de Dieppe.

Cette "mini-supercar" 100% électrique va développer la bagatelle de 540 chevaux. Les premières livraisons sont prévues dans le courant de l'année 2027 pour les 1 980 exemplaires numérotés. Comptez tout de même autour de 155 000 euros pour le prix de lancement, hors options, accessoires et choix de personnalisation, 50 000 euros déjà pour le bon de réservation et, éventuellement, le choix du numéro.

Une puissance phénoménale

Dans son communiqué, Renault développe les caractéristiques de sa petite bombe à venir, basée sur une plateforme en aluminium sur mesure pour 4,08m de long, 2,03m de large et 1,38m de hauteur. La sportive va bénéficier de "deux innovants moteurs-roues situés à l'arrière, faisant d'elle une propulsion. Elle développe l'équivalent de 540ch et dispose d'un couple de 4 800Nm, disponible encore plus immédiatement qu'avec une motorisation électrique classique". Le 0 à 100km/h devrait être atteint en moins de 3,5 secondes… Et l'autonomie annoncée serait supérieure à 400km.

Comme souvent pour les sportives du groupe, c'est donc à la manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé que sera assemblée cette Renault 5 Turbo 3E. Le site produit déjà l'Alpine A110 et le SUV de la marque au A fléché, l'A390, qui doit être disponible très prochainement. L'Alpine A290, citadine sportive, qui reprend déjà les traits de la nouvelle Renault 5, est en revanche assemblée à Douai.