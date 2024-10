Dieppe. Alpine dévoile les premières images de son crossover A390 Bêta

En amont du mondial de l'Auto à Paris, Apline, a dévoilé les images de son crossover électrique Alpine A390 Bêta, vendredi 11 octobre, Ce nouveau crossover dont la production doit démarrer à la Manufacture Alpine à Dieppe dès 2025, préfigure "la deuxième phase du Dream Garage d'Alpine", après la citadine électrique A290, et avant la future A110 électrique.

Le nouveau crossover d'Alpine fait partie d'un trio de véhicules électriques conçus par la marque dieppoise parmi lesquels l'A290 et la future A110 électrique. - Adrien Cortesi - Alpine

Une sportive élégante

Contrairement à sa grande sœur, l'A390 Bêta se veut être un "show car alliant fluidité et sportivité avec habitabilité". Et si de l'extérieur la nouvelle Alpine doit correspondre au futur modèle de série, l'intérieur est particulièrement conceptuel, entre le cockpit très futuriste, le volant inspiré de ceux de la Formule 1 et l'habitacle général inspiré des paysages montagneux. Il s'agit pour Alpine de "réinventer la sportivité à l'ère de l'électrique".

L'intérieur très futuriste et le volant inspiré de la Formule 1 rappellent l'aspect sportif du nouveau crossover A390 d'Alpine. - Adrien Cortesi - Alpine

Cette nouvelle voiture s'inscrit dans le virage vers électrique que le groupe Renault, propriétaire d'Alpine, a engagé ces dernières années. D'ailleurs la production des trois moteurs électriques de la nouvelle Alpine A390 sera confiée à la Megafactory de Cléon en Seine-Maritime et les batteries seront ensuite assemblées à Douai.