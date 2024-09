Formule 1. Alpine passe à côté du Grand Prix de Singapour

Séduisante lors des essais libres, l'écurie Alpine n'aura pas su rebondir lors des qualifications et de la course, dimanche 22 septembre. Esteban Ocon et Pierre Gasly ont terminé 13e et 17e de ce Grand Prix de Singapour marqué par la victoire du pilote de McLaren Lando Norris, juste devant Max Verstappen. Les deux pilotes français n'ont donc pas réussi à se hisser dans les points. "Nous avons pris un bon départ aujourd'hui pour gagner quelques positions, mais nous n'avions pas le rythme pour prétendre aux points", a déclaré Esteban Ocon à l'issue du Grand Prix. "Nous ne sommes tout simplement pas assez rapides ou compétitifs pour le moment", a réagi de son côté Pierre Gasly, soulignant le manque de compétitivité de la monoplace A524 cette saison.

Les deux pilotes vont profiter d'une pause de trois semaines avant le retour du championnat pour le Grand Prix des Etats-Unis, le dimanche 20 octobre sur le circuit des Amériques au Texas.