Formule 1. Gasly 13e, Ocon dans les points en Autriche

Il signe la performance normande de la course, dimanche 29 juin, sur le Grand Prix d'Autriche. Parti 17e, Esteban Ocon parvient finalement à remonter sa Haas jusque dans les points à 10e place. "Une course plaisante et un super travail de toute l'équipe," a-t-il dit sur ses réseaux. Côté Alpine, pour le Rouennais Pierre Gasly, c'est une autre histoire. Après une très belle séance de qualification samedi, il s'élançait de la 10e place mais termine finalement 13e. "C'était un après-midi décevant, j'ai ressenti un manque d'adhérence tout au long de la course", a-t-il réagi. Un déficit de performance qui s'est particulièrement senti sur son relais en pneus durs, lors duquel il a cruellement manqué de rythme.

Prochaine étape : Silverstone

Devant, les McLaren, qui se sont livrées une belle bataille sur les premiers tours de ce Red Bull Ring, signent un doublé avec Norris et Piastri. Charles Leclerc (Ferrari) complète le podium.

Au classement des pilotes, Oscar Piastri reste en tête devant son coéquipier. Esteban Ocon est 9e, Pierre Gasly 16e.

Prochain rendez-vous dès dimanche 6 juillet en Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone.