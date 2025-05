Formule 1. Le Rouennais Pierre Gasly change de coéquipier chez Alpine… et de patron

Beaucoup de mouvement chez Alpine F1 team, l'équipe de Formule 1 de Pierre Gasly, le pilote originaire de Bois-Guillaume près de Rouen.

Le premier était très attendu. C'est la dure loi de l'élite du sport mécanique. Après seulement six courses dans le baquet de la monoplace, le jeune Australien de 22 ans Jack Doohan doit déjà laisser sa place pour le retour de Franco Colapinto. L'Argentin de 21 ans, pilote de réserve chez Alpine, courait l'an passé chez Williams à partir du Grand Prix d'Italie en remplacement de Logan Sargeant. "L'équipe a pris la décision de faire tourner l'un de ses volants de course pour les cinq prochaines épreuves dans le cadre de l'évaluation continue de son duo de pilote", indique Alpine dans un communiqué. Franco Colapinto sera donc aux côtés de Pierre Gasly dès le Grand prix d'Emilie-Romagne à Imola, dimanche 18 mai. Il courra aussi à Monaco, en Espagne puis au Canada et en Autriche avant "une nouvelle évaluation avant le Grand prix de Grande-Bretagne". Jack Doohan reste dans l'écurie comme pilote de réserve pendant cette période.

Briatore seul aux commandes

Autre changement plus surprenant, la démission inattendue et à effet immédiat du directeur de l'équipe Alpine Oliver Oakes, annoncée mardi 6 mai. Flavio Briatore, le sulfureux Italien qui a participé à la légende de Renault en F1, déjà de retour comme conseiller exécutif, assure désormais également l'intérim comme directeur d'équipe.

Il n'en a pas fallu plus dans ce petit monde pour que les rumeurs enflent sur la mésentente entre les deux hommes qui aurait amené à cette démission, notamment à cause de la décision d'évincer Jack Doohan.

Dans un nouveau communiqué, mercredi 7 mai, Alpine calme le jeu. "Notre prétendu désaccord est complètement faux et même loin de la vérité", insiste Flavio Briatore. Oliver Oakes, dans le même post, indique que sa démission est "une décision personnelle", ajoutant que Flavio Briatore "a été comme un père pour [lui]".

Une manière de tenter de faire taire les rumeurs pour se concentrer sur les résultats en piste. Alpine, à la peine cette année encore, est actuellement neuvième du classement constructeur sur dix écuries, avec seulement 7 points inscrits. Le cap est déjà fixé sur la saison 2026 avec le changement de réglementation et la nouvelle voiture à venir…