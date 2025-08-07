Météo. Une nouvelle vague de canicule annoncée en France, qu'en est-il pour la Normandie ?

Météo France et plusieurs spécialistes annoncent un épisode de fortes chaleurs qui pourrait durer toute la semaine du lundi 11 au dimanche 17 août 2025. Selon les prévisions du modèle américain GFS, l'anomalie thermique pourrait atteindre +3 à +5°C sur sept jours dans une grande partie sud du pays, en particulier vers la région Rhône-Alpes, le Midi toulousain et les régions méditerranéennes.

Dans certaines zones, comme à Nîmes, la moyenne des températures pourrait dépasser 35°C pendant deux semaines consécutives. Une situation jugée "éprouvante" par les météorologues.

Pourquoi la Normandie sera moins touchée

En Normandie, l'épisode devrait se traduire par un simple coup de chaud, loin des critères d'une canicule officielle.

D'après Météo Basse-Normandie, les températures devraient atteindre 23 à 26°C sur les côtes, et grimper jusqu'à 33 à 35°C dans les terres au plus fort de la semaine.

La Manche et les zones littorales bénéficieront d'un air plus tempéré, grâce à l'influence maritime, limitant ainsi la durée et l'intensité de la chaleur.

Le rôle de la tempête tropicale Dexter

Selon Météo Seine-Maritime, cette situation météorologique s'explique en partie par l'influence de la tempête tropicale Dexter, qui devrait se transformer en dépression au nord des Açores.

Son action permettrait de pousser l'anticyclone des Açores vers la France, favorisant ainsi l'arrivée d'une masse d'air chaud. Le pic de chaleur devrait être atteint lundi 11 août, avec un ciel ensoleillé et des températures maximales dans les terres, avant un retour progressif à des conditions plus modérées.

Ce qu'il faut retenir pour la région

Pas de vigilance canicule prévue en Normandie, contrairement au sud du pays.

Températures maximales entre 23°C sur la côte et 35°C dans les terres.

Un pic de chaleur attendu lundi 11 août 2025.

Les météorologues recommandent néanmoins de rester vigilant et de s'hydrater régulièrement, notamment pour les personnes fragiles.