Normandie. Coup de chaleur intense : "Ce sont des épisodes de plus en plus fréquents", indique un prévisionniste

Il va falloir chercher l'ombre avec la météo à venir. De fortes chaleurs vont toucher la Normandie, en particulier vendredi 20 juin et samedi 21 juin. La Manche est même passée en vigilance orange canicule. Les températures vont largement dépasser les 30°C.

"On se retrouve avec une dépression au large du Portugal, une autre sur l'Europe orientale, et entre les deux, un flux du Sud remonte de l'air chaud", décrypte Thierry Loquet, prévisionniste pour Météo France Normandie. "Les températures vont quand même monter plus vite qu'à une certaine époque avec cette configuration. On va tabler sur 35, 36°C, alors qu'on n'aurait pas dépassé 31, 32."

Le pic samedi

Les températures vont crescendo depuis le milieu de la semaine. Plus de 30 degrés quasiment partout, dès ce vendredi 20 juin. Jusqu'à 35 ou 36 degrés dans les terres pour samedi 21 juin. "Dimanche, on aura une bascule du vent à l'ouest qui va nous ramener un air océanique plus tempéré et chasser toute cette chaleur."

Peut-on parler de canicule ?

"Ce n'est pas vraiment une canicule car ce n'est pas très durable mais c'est un pic de chaleur, assez bref mais intense", précise Thierry Loquet. De quoi qualifier le phénomène d'inhabituel, voire d'exceptionnel ? "On ne voyait ça que de manière exceptionnelle auparavant, mais maintenant, c'est de plus en plus fréquent. On a eu un phénomène similaire en 2022, mais aussi en 2017." Il va donc falloir s'y habituer : les épisodes de chaleur reviendront de plus en plus régulièrement, conséquences directes du dérèglement climatique.

L'été sera-t-il chaud ?

Faut-il voir dans ces chaleurs précoces le signe d'un été très chaud à venir ? Les prévisions ne peuvent pas être complètement précises à long terme, même si les prévisions saisonnières montrent "qu'on risque d'avoir un été plus chaud que la normale", ce qui est le cas désormais "8 à 9 fois sur 10". Mais cela ne permet pas de prévoir le temps du quotidien. Il peut y avoir une chaleur constante ou des "pics de chaleur ponctués d'épisodes un peu plus frais comme c'est le cas dernièrement", indique le prévisionniste.

Créer de l'ombre

Les fortes chaleurs qui arrivent, même si l'épisode est court, ne tombent pas forcément au bon moment. Samedi marque le premier jour de l'été, la Fête de la musique et l'occasion de beaucoup de festivités. "Il est évident qu'avec des températures au-dessus de 35°C, il faut être très prudent, s'aménager des coins d'ombre… Pourquoi pas, quand on peut, reporter des choses au soir ou au lendemain, le dimanche, quand il fera plus frais", préconise Thierry Loquet.