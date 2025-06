Météo. Pic de chaleur jusqu'à 36 degrés : la Normandie va‑t‑elle basculer en alerte canicule ?

Une dorsale anticyclonique remonte la péninsule ibérique et pousse une masse d'air exceptionnellement chaude vers le nord. Les modèles de Météo France tablent sur des écarts de +10°C par rapport aux moyennes climatologiques de mi‑juin.

Prévisions Météo France : jusqu'à 36°C samedi dans les terres, 25‑27°C sur le littoral

Mercredi 19 juin : 19 à 27°C.

Jeudi 20 juin : 23 à 27°C.

Vendredi 21 juin : 24 à 33°C.

Samedi 22 juin : pic prévu 30‑36°C dans les terres, 25‑27°C sur le littoral grâce aux brises marines.

Dimanche 23 juin : bascule orageuse possible ; chute relative de 5 à 10°C mais encore 26‑32°C localement.

Canicule : quels seuils pour les cinq départements normands ?

Pour qu'une canicule soit décrétée, il faut dépasser au moins trois jours et trois nuits les seuils suivants :

Dans le Calvados et la Manche, il faut dépasser 31°C en journée et 18°C la nuit. Dans l'Orne et l'Eure, les températures de référence sont plus élevées : 34°C le jour et 19°C la nuit. Enfin, en Seine-Maritime, la canicule est reconnue si les températures franchissent les 33°C en journée et 18°C la nuit.

Verdict : malgré les pointes prévues samedi, la Normandie ne devrait pas franchir ces seuils sur trois jours consécutifs. On parlera donc d'un épisode de fortes chaleurs plutôt que de canicule… pour l'instant.

Vigilance météo : restez connectés

La carte de vigilance de Météo France peut évoluer très vite. Pour l'heure, la région reste sans vigilance particulière "chaleur", mais une actualisation est possible si les nuits deviennent tropicales ou si la durée de l'épisode s'allonge.

Bons réflexes chaleur : protéger sa santé et ses activités