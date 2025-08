Près de Saint-Lô. Où sont passées les pales de cette éolienne visible depuis l'A84 ?

On les voit depuis l'A84 : les éoliennes du champ de Guilberville dans la Manche, près de Saint-Lô. Quatre éoliennes culminent sur des mâts de 67m de haut et ont un diamètre d'une trentaine de mètres. L'une d'elles est sans pales depuis mi-juillet. En effet, Power Solution, la filiale d'EDF qui gère le parc, les lui a retirées.

Un impact de foudre

"On a eu un impact de foudre à la racine de la pale. On a mené une inspection et on a vu que les réparations à faire étaient assez importantes et qu'il fallait les faire au sol", explique Othmane Outayeb, responsable Gestion d'Actifs chez Power Solution. Il existe deux types de réparation de pale : directement depuis une nacelle et une grue pour les plus faciles à réparer et en démontant les trois pales pour les plus compliquées.

Le champ d'éoliennes en compte quatre dont une seule a été endommagée par la foudre.

Outre la foudre, l'érosion ou la corrosion peuvent abîmer les pales. L'environnement joue aussi. Par exemple, une éolienne près de la mer va avoir plus de corrosion. "Pour vérifier cela, on a des campagnes d'inspection deux fois par an, avec des systèmes assez précis par drone. Ils permettent d'aller prendre des photos assez rapprochées des pales. Elles sont ensuite analysées par les experts pale qui vont catégoriser les défauts et leur gravité. Derrière, des campagnes de réparation sont lancées", précise Othmane Outabyeb. Il faut déposer les pales au sol dans 10% des réparations.

20 ans de vie au minimum

La durée de vie d'une éolienne est de minimum 20 ans. Le mât ne subit que très peu les affres du temps. Tous les six mois, les composants de la nacelle sont inspectés : arbre lent, arbre rapide, génératrice et boîte de vitesse. Des mesures sont faites pour prévenir toute casse. En cas de problème, des correctifs sont mis en place : soit de petites réparations, soit des opérations plus importantes quand il faut changer par exemple la génératrice. Les réparations arrivent souvent après une dizaine d'années de vie des éoliennes. "Statistiquement dans un parc éolien sur sa durée de vie, il va y avoir entre trois et dix changements de gros composants en fonction de la taille du parc. Une éolienne va avoir un ou deux changements de gros composant sur sa durée de vie", explique Othmane Outayeb.