Cherbourg-en-Cotentin. La plus grande pale d'éolienne installée à Rotterdam

La plus grande éolienne au monde, dont les pales ont été fabriquées par l'usine LM Wind Power, à Cherbourg-en-Cotentin (Manche) a été installée au port de Rotterdam, aux Pays-Bas, a annoncé LM Wind ce jeudi 17 octobre 2019 sur son compte Twitter.

The BIG moment we've all been waiting for: Three 107-meter blades, installed on the @GErenewables #HaliadeX 12MW #windturbine at the @PortofRotterdam! Congratulations to the dedicated, innovative, excellent team behind this record-breaker. #WeKnowBlades #UnleashingLimitlessEnergy https://t.co/v343qz9WCD