Hérouville-Saint-Clair. Le Café des images fait un appel aux dons pour refaire sa salle à fleurs

Durant l'été, le Café des images à Hérouville-Saint-Clair s'est donné un objectif : récolter 30 000 euros pour refaire sa fameuse "salle à fleurs". Cette salle emblématique est entièrement décorée de motifs floraux, du sol au plafond, en passant par les sièges. L'objectif est de redonner du confort en changeant les sièges vieux de plus de 35 ans.

Cependant, "reproduire en France le mythique tissu à fleurs a un coût important", explique le Café des images. C'est pourquoi l'opération "Offrez des fleurs à votre salle" propose, depuis le 17 juin, de faire un don sur la plateforme Helloasso. Déjà près de 12 000 euros ont été récoltés, mais l'appel prend fin le 17 septembre. Si l'objectif est atteint, l'entreprise KLS dans le Jura se chargera de recréer le tissu.