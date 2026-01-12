En ce moment Gabriela KATSEYE
Seine-Maritime. 46 morts sur les routes du département en 2025

Sécurité. La préfecture de Seine-Maritime publie les chiffres provisoires de la sécurité routière sur le département en 2025. 46 personnes ont trouvé la mort sur les routes seinomarines, un chiffre en baisse de 22 % par rapport à 2024.

Publié le 12/01/2026 à 10h45 - Par Gilles Anthoine
46 personnes ont trouvé la mort sur les routes de Seine-Maritime en 2025, en baisse de 22 % par rapport à 2024. - Illustration

La préfecture de la Seine-Maritime dresse un premier bilan de la sécurité routière basé sur les chiffres provisoires de l'accidentalité pour l'année 2025. Si le nombre d'accidents et de victimes est en recul par rapport à 2024, le département comptabilise 46 décès cette année. Bien qu'en baisse, ce chiffre reste supérieur aux années 2021 et 2023 (41 décès) et demeure loin du minimum, recensé en 2019 (35 tués).

Les moins de 24 ans durement touchés

Les services de l'Etat constatent plusieurs facteurs récurrents dans l'accidentologie de 2025. Près de la moitié des victimes (48 %) sont des usagers vulnérables (dont 9 piétons, 10 utilisateurs de deux-roues motorisés et 3 cyclistes). Les moins de 24 ans sont durement touchés avec 13 décès constatés ; 15 accidents mortels ont été engendrés par une vitesse excessive ou inadaptée ; le non-respect du code de la route (contresens, dépassement dangereux, changement de file, règle de priorité) a généré 13 accidents mortels ; 14 accidents mortels sont liés à l'alcool ou aux stupéfiants, et le non-port de la ceinture de sécurité représente un facteur aggravant : 5 des usagers de la route tués en Seine-Maritime en 2025 ne portaient pas leur ceinture de sécurité.

Les chiffres de la sécurité routière en Seine-Maritime depuis 2019. - Préfecture Seine-Maritime

Galerie photos
Les chiffres de la sécurité routière en Seine-Maritime depuis 2019. - Préfecture Seine-Maritime

