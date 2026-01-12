En ce moment Only when i sleep The CORRS
Podcast "L'invité du mercredi" à Rouen. Olivier Hervé, auteur d'un livre sur le hockey : "Ce sport, c'est à la fois la douceur et un jeu rugueux"

Sport. Enseignant à Rouen et passionné de hockey sur glace, Olivier Hervé publie "Entre palet et patins, éloge du hockey sur glace" aux éditions du Volcan. Interview.

Publié le 12/01/2026 à 09h47 - Par Pierre Durand-Gratian
Olivier Hervé, passionné de hockey, publie un livre sur le sujet.

C'est un abécédaire en forme de déclaration d'amour à la discipline. Olivier Hervé, enseignant à Rouen, publie Entre palet et patins, éloge du hockey sur glace aux éditions du Volcan.

D'où vous vient cette passion ?

"C'est une passion très ancienne, j'avais 8 ou 9 ans, c'étaient les Jeux olympiques d'Albertville. C'est là que j'ai eu le virus du hockey sur glace en suivant les exploits mais aussi les défaites de l'équipe de France, une petite équipe qui s'est hissée en quart de finale face aux Etats-Unis. C'était un grand moment pour les personnes de ma génération qui découvraient un sport intense et rapide."

Dans la préface, il est écrit que le hockey mêle la grâce d'un ballet sur lames au chaos d'un combat de rue...

"Oui, c'est une belle terre de contrastes, un continent des contraires. C'est un jeu rugueux, parfois violent, avec les bagarres autorisées aux Etats-Unis. Mais quand vous regardez le patinage, les courbes dessinées par les hockeyeurs, vous êtes happé par la grâce de ce sport. C'est à la fois la douceur et un jeu rugueux."

Votre livre est un dictionnaire amoureux, un abécédaire. Pourquoi cette forme ?

"J'aime bien le mélange des formes littéraires et des tons. Il y a des anecdotes, un regard critique sur le hockey et un éloge de ce sport. Ce sont des courts chapitres et j'introduis un peu de fiction pour faire ressentir l'ambiance de la patinoire et réactiver des souvenirs."

Vous êtes critique parfois, y compris au sujet des Dragons de Rouen...

"Oui, c'est le club le plus titré de France, mais j'ai l'impression que l'on prend du retard en matière d'infrastructures. Il y a peut-être un projet de construction de patinoire, qui serait l'écho de la renommée des Dragons... Si vous allez par exemple à Angers, l'Iceparc est un outil très moderne qui peut accueillir 3 500 personnes par match dans de bonnes conditions. La patinoire de l'Ile Lacroix vieillit. Et ce n'est pas à la hauteur du club."

