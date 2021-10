Rouen. Hockey : les Dragons atomisent Anglet

Le match

Il fallait un match référence pour que les Jaunes et Noirs trouvent le déclic et le plaisir de jouer. Ils l'ont peut-être trouvé lors de cette rencontre ou absolument tout a fonctionné. À commencer par l'efficacité offensive qui faisait mouche une première fois au bout de seulement une minute de jeu sur un bon lancer de Vincent Nesa (1-0).

Étouffant littéralement leur adversaire du jour, les Rouennais allaient doubler la mise sur un rebond laissé par Bertein qui profitait à Vincent Nesa pour le 2-0 trois minutes plus tard. Et les choses n'allaient pas aller en s'améliorant pour les visiteurs qui encaissaient un troisième but par Maurin Bouvet après seulement un peu plus de cinq minutes. Un premier tiers conclu par le défenseur Pierre Crinon, laissé seul dans l'axe, pour le 4-0.

Et comme tout fonctionnait lors de ce match, les joueurs de Fabrice Lhenry allaient profiter de la deuxième et de la troisième supériorité numérique dans ce match pour inscrire deux nouveaux buts par Nicolas Ritz et Florian Chakiachvili (6-0). Encore plus rare, les Normands allaient inscrire un septième et dernier but en infériorité numérique par Bastien Maia (7-0).

Gaétan Richard prendra même la place dans les cages rouennaises et partagera donc le blanchissage tenu jusque-là par Matija Pintaric.

Les buts

Rouen - Vincent Nesa (Joris Bedin, Juha Koivisto) 1:02

Rouen - Vincent Nesa (Atte Makinen, Joris Bedin) 3:52

Rouen - Maurin Bouvet (Loic Lamperier, Marc-Andre Thinel) 5:18

Rouen - Pierre Crinon (Anthony Guttig, Nicolas Deschamps) 18:20

Rouen - Nicolas Ritz (en supériorité numérique) (Chad Langlais, Joris Bedin) 10:06

Rouen - Florian Chakiachvili (en supériorité numérique) (Nicolas Deschamps, Marc-Andre Thinel) 12:02

Rouen - Bastien Maia (en infériorité numérique) (Maurin Bouvet, Kevin Dusseau) 13:30

Remontés à la quatrième place du classement, les Dragons de Rouen accueilleront mardi 19 novembre 2019 les Rapaces de Gap, toujours sur l'Ile Lacroix.