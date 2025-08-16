En ce moment Maman LOUANE
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Football - National. "Peut-être qu'on n'est pas au point" : le SM Caen a encore beaucoup de chemin à parcourir

Sport. Malgré un nouveau chapitre et de nouvelles ambitions, le SM Caen reproduit ses erreurs du passé et concède le nul contre QRM (1-1).

Publié le 16/08/2025 à 10h05
Football - National. "Peut-être qu'on n'est pas au point" : le SM Caen a encore beaucoup de chemin à parcourir
Maxime d'Ornano connaît les axes de travail pour que son équipe soit au point.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Désormais en National, le Stade Malherbe (SM) Caen se reconstruit et veut aller de l'avant. L'espoir était de nouveau présent au soir du vendredi 8 août, quand le stade Michel d'Ornano a explosé de joie après la victoire 3-0 face à Aubagne. Une victoire en championnat que tout le monde attendait depuis bien trop longtemps, le 28 février 2025 exactement. Une victoire et une première place anecdotique qui ont fait du bien au groupe et surtout aux supporters, mais qui a peut-être donné un peu trop de confiance, d'autant que la deuxième journée offrait un derby sur la pelouse de Quevilly Rouen Métropole (QRM). Un premier déplacement qui s'est soldé sur un match nul avec une égalisation dans les dernières secondes pour QRM.

"Un résultat frustrant"

Si en tout début de saison, le nouveau coach Maxime d'Ornano parlait "d'enthousiasme", "de dynamisme", et d'un besoin de "gommer ce qu'il s'est passé l'année dernière", le dernier résultat ressasse un peu les mauvais souvenirs. Car oui, le SM Caen menait bien 1-0 dès la 33e minute grâce à un but de la nouvelle recrue offensive Ivan Botella. Cependant, Brahim Traoré provoque un pénalty à la 90e+1, transformé par QRM. Le résultat d'une équipe trop juste en fin de rencontre comme l'indique Maxime d'Ornano, "par rapport à la petite production de l'équipe, ça nous pendait au nez". Si à la fin du match précédent, le coach était satisfait du "bon investissement des joueurs", après QRM c'est autre chose.

"Peut-être qu'on n'est pas au point tout simplement", a-t-il déclaré. "Comme face à Aubagne, sur la deuxième période on a souffert. Il faut qu'on travaille encore un peu plus. Des joueurs sont rentrés, mais ils n'étaient pas encore tout à fait prêts. On doit contourner ce problème avec la tenue du ballon." Une chose est sûre, Maxime d'Ornano connaît les axes d'amélioration : "On doit contrôler un petit peu plus le jeu, amener l'adversaire à la faute et sortir un peu plus fort sur des transitions, ce que l'on n'a pas fait sur ce match. On doit faire mieux, mais on sait qu'on le fera quand on sera mieux sur le plan athlétique."

Malgré ce match nul, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les Malherbistes découvrent aussi un championnat de National très complet, et ce ne sera pas la dernière fois qu'ils se feront surprendre par leur adversaire. Néanmoins, les supporters attendront forcément plus d'engagement pour la réception du FC Versailles, vendredi 22 août pour la 3e journée de championnat. Versailles qui est d'ailleurs sur deux victoires consécutives. Cette nouvelle rencontre se jouera au stade Michel d'Ornano, à 19h30.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Football - National. "Peut-être qu'on n'est pas au point" : le SM Caen a encore beaucoup de chemin à parcourir
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple