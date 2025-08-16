Football - National. "Peut-être qu'on n'est pas au point" : le SM Caen a encore beaucoup de chemin à parcourir

Désormais en National, le Stade Malherbe (SM) Caen se reconstruit et veut aller de l'avant. L'espoir était de nouveau présent au soir du vendredi 8 août, quand le stade Michel d'Ornano a explosé de joie après la victoire 3-0 face à Aubagne. Une victoire en championnat que tout le monde attendait depuis bien trop longtemps, le 28 février 2025 exactement. Une victoire et une première place anecdotique qui ont fait du bien au groupe et surtout aux supporters, mais qui a peut-être donné un peu trop de confiance, d'autant que la deuxième journée offrait un derby sur la pelouse de Quevilly Rouen Métropole (QRM). Un premier déplacement qui s'est soldé sur un match nul avec une égalisation dans les dernières secondes pour QRM.

"Un résultat frustrant"

Si en tout début de saison, le nouveau coach Maxime d'Ornano parlait "d'enthousiasme", "de dynamisme", et d'un besoin de "gommer ce qu'il s'est passé l'année dernière", le dernier résultat ressasse un peu les mauvais souvenirs. Car oui, le SM Caen menait bien 1-0 dès la 33e minute grâce à un but de la nouvelle recrue offensive Ivan Botella. Cependant, Brahim Traoré provoque un pénalty à la 90e+1, transformé par QRM. Le résultat d'une équipe trop juste en fin de rencontre comme l'indique Maxime d'Ornano, "par rapport à la petite production de l'équipe, ça nous pendait au nez". Si à la fin du match précédent, le coach était satisfait du "bon investissement des joueurs", après QRM c'est autre chose.

"Peut-être qu'on n'est pas au point tout simplement", a-t-il déclaré. "Comme face à Aubagne, sur la deuxième période on a souffert. Il faut qu'on travaille encore un peu plus. Des joueurs sont rentrés, mais ils n'étaient pas encore tout à fait prêts. On doit contourner ce problème avec la tenue du ballon." Une chose est sûre, Maxime d'Ornano connaît les axes d'amélioration : "On doit contrôler un petit peu plus le jeu, amener l'adversaire à la faute et sortir un peu plus fort sur des transitions, ce que l'on n'a pas fait sur ce match. On doit faire mieux, mais on sait qu'on le fera quand on sera mieux sur le plan athlétique."

Malgré ce match nul, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les Malherbistes découvrent aussi un championnat de National très complet, et ce ne sera pas la dernière fois qu'ils se feront surprendre par leur adversaire. Néanmoins, les supporters attendront forcément plus d'engagement pour la réception du FC Versailles, vendredi 22 août pour la 3e journée de championnat. Versailles qui est d'ailleurs sur deux victoires consécutives. Cette nouvelle rencontre se jouera au stade Michel d'Ornano, à 19h30.