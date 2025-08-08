SM Caen. "Il faut gommer ce qu'il s'est passé la saison dernière"

A 19h30, ce vendredi 8 août, près de 10 000 spectateurs seront présents au stade Michel d'Ornano pour lancer la nouvelle saison du Stade Malherbe Caen. Et tous auront une attente, la victoire, pour effacer le traumatisme de la saison passée. Une édition marquée par un record de défaite consécutive et une dernière place en Ligue 2.

Face à Aubagne, le SM Caen va donc écrire les premières lignes de ce nouveau chapitre dans un championnat de Nationale que l'entraîneur Maxime d'Ornano connaît bien. "J'ai envie qu'ils se mettent à l'aise très rapidement, qu'ils arrivent avec des grosses intentions de victoire, dans le jeu et l'enthousiasme pour emmener tout le monde avec nous dès le départ. Je n'ai pas envie qu'ils jouent la boule au ventre", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Amener de la fraîcheur

Avec huit nouvelles recrues et un nouveau staff, le SMC reste tout de même sur une préparation qui interroge sur le plan comptable. Seulement une victoire contre quatre défaites. Pour autant, le coach reste serein : "Cette semaine, on a rencontré un groupe de supporters. C'était un bel échange, j'ai senti qu'il y avait une grosse attente donc on doit être animé par ce sentiment de revanche. Il gommer ce qu'il s'est passé la saison dernière."

Pour Maxime d'Ornano, pas question de parler de pression : "Si on se met la pression, on n'arrivera pas à faire des belles choses. La pression, c'est la peur de mal faire. Mais on n'a pas envie de mal faire. On a envie de bien faire justement, et j'insiste, faut qu'il y ait de l'enthousiasme."

Pour ce premier match de la saison, il faudra faire avec quelques absents pour blessures tout de même. Belkacem Dali-Amar, Ronny Labonne, Samuel Noireau-Dauriat et Brahim Traoré ne seront pas de la partie, tout comme Léo Milliner. Sérieusement touché à la hanche, son absence pourrait être longue. "C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu puisqu'il avait fait toute la prépa", indique le coach qui devrait se pencher pour trouver une recrue afin de le remplacer : "On va se pencher sur la question, mais la priorité c'est ce match face à Aubagne et on fera le point avec la direction après."