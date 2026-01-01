Les sapeurs-pompiers du Calvados sont intervenus mercredi 31 décembre dans le magasin Mondial Tissus, situé rue Robert Schumann à Mondeville, près de Caen. Une odeur suspecte avait été détectée dans l'établissement. "L'intervention a eu lieu à 14h45 et une évacuation préventive de cinq employés a été effectuée", indiquent les secours. Ils ont procédé à une reconnaissance du bâtiment et à des relevés. Ils n'ont détecté aucun risque pour le magasin. "Il s'agissait d'une erreur de manipulation d'un produit de nettoyage", poursuivent les pompiers. Les employés ont pu réintégrer les locaux à 15h45, sans incidence sur le fonctionnement du magasin. Aucune victime n'est à déplorer.
Caen. Odeur suspecte dans un magasin : les salariés évacués des locaux
Sécurité. Les pompiers de l'agglomération de Caen étaient mobilisés mercredi 31 décembre à Mondeville. Ils sont intervenus dans un magasin après plusieurs signalements d'odeurs suspectes.
Publié le 01/01/2026 à 07h28 - Par Julien Rojo
En direct
-
09h48Normandie. Le site de La Poste est bloqué : la piste d'une cyberattaque évoquée ?
-
09h35Caen et autour. Chantiers, sports, loisirs : ce qu'il ne faut pas manquer en 2026
-
08h30Manche. Bonnes résolutions : les conseils de coachs pour se remettre au sport (et s'y tenir)
-
07h28Caen. Odeur suspecte dans un magasin : les salariés évacués des locaux
-
31/12Le Havre. Isaac, Alba, Côme, Alma… Ces prénoms plébiscités pour les bébés en 2025
-
31/12Tourisme. L'abbaye du Mont Saint-Michel est le deuxième monument le plus visité en France : quel est le site qui le dépasse ?
-
31/12Budget. Gaz, courrier, cigarettes : ce qui va changer (et coûter plus cher) en 2026
-
31/12Seine-Maritime. Saint-Sylvestre : la circulation des bacs de la Seine interrompue jusqu'au Nouvel An
-
31/12Saint-Lô. Vous ne savez pas quoi faire de votre sapin après les fêtes ? Voici les points de collecte
-
31/12Cherbourg. Arthur, Emy, Louise… Voici les prénoms les plus populaires donnés en 2025
-
31/12Manche. Gendarmes et policiers mobilisés pour la nuit de la Saint-Sylvestre
-
31/12Asnelles. Une maison détruite dans un incendie, la propriétaire hospitalisée
-
31/12Saint-Lô. Un garage s'enflamme : 24 pompiers mobilisés en pleine nuit
-
31/12Nouvel An. Musique, feux d'artifices, carburants : plusieurs interdictions mises en place dans la Manche
-
31/12[Rétrospective]. Les trois événements de l'année à Rouen
-
31/12Manche. Le marin normand Alexis Loison remporte une célèbre course de voile en Australie
-
31/12Normandie. Retour sur les six personnalités qui ont marqué l'année 2025
-
31/12Verson. Sept personnes impliquées dans un accident sur l'A84
-
30/12SM Caen. "On veut juste revoir du football" : les supporters réagissent à l'arrivée de Gaël Clichy, nouvel entraîneur
-
30/12Orne. Un tracteur prend feu près de Flers
Les plus lus
-
1 -Météo. Grand froid en Normandie : deux départements sous vigilance, jusqu'où vont chuter les températures cette nuit ?
-
2 -Bayeux FC - OM en Coupe de France. Tout savoir sur la vente des billets à d'Ornano
-
3 -Manche. Il avait gagné le Vendée Globe : ce célèbre navire normand retrouve une deuxième vie… à Marseille
-
4 -Accident mortel dans la Manche. Une cagnotte lancée pour soutenir la famille de deux des victimes
-
5 -Près d'Yvetot. Ejecté de son véhicule, un jeune homme de 20 ans meurt dans un accident de la route
Immobilier
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.