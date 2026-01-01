Caen. Odeur suspecte dans un magasin : les salariés évacués des locaux

Les sapeurs-pompiers du Calvados sont intervenus mercredi 31 décembre dans le magasin Mondial Tissus, situé rue Robert Schumann à Mondeville, près de Caen. Une odeur suspecte avait été détectée dans l'établissement. "L'intervention a eu lieu à 14h45 et une évacuation préventive de cinq employés a été effectuée", indiquent les secours. Ils ont procédé à une reconnaissance du bâtiment et à des relevés. Ils n'ont détecté aucun risque pour le magasin. "Il s'agissait d'une erreur de manipulation d'un produit de nettoyage", poursuivent les pompiers. Les employés ont pu réintégrer les locaux à 15h45, sans incidence sur le fonctionnement du magasin. Aucune victime n'est à déplorer.

