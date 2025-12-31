Manche. Le marin normand Alexis Loison remporte une célèbre course de voile en Australie

Alexis Loison peut rajouter une nouvelle victoire à son palmarès. Le marin normand a été déclaré vainqueur de la course Sydney-Hobart, une des plus célèbres épreuves de voile au monde, mercredi 31 décembre. Le skipper a partagé sa victoire avec coéquipière, la Sino-Austalienne Jiang Lin, à bord du Min River. C'est la première fois qu'une femme remporte la course. Partit le 26 décembre de Sydney, le duo a traversé 628 milles nautiques (1 163 kilomètres) jusqu'à Hobart, sur l'île de Tasmanie, au sud de l'Australie. "Nous avons oublié de dormir. C'est fou de se dire que l'on a gagné. Nous sommes fiers de nous-mêmes", explique Alexis Loison.

"Nous sommes toujours les gagnants"

Pourtant son équipe n'est pas arrivée première dans le port d'Hobart. Les Français Michel Quintin et Yann Rigal ont franchi la ligne d'arrivée quelque 54 minutes avant le duo du Min River. Mais le comité de la course a décidé d'imposer une pénalité d'une heure et cinq minutes à Michel Quintin et Yann Rigal. Les Français avaient hissé une de leur voile avec un mat à la fin de la course, un mouvement interdit par les règles de l'événement. Résultat, les deuxièmes de la course, Jiang Ling et Alexis Loison, ont été nommés vainqueurs. Interrogés sur ce retournement de situation, les gagnants ont répondu qu'ils n'avaient pas de regrets. "C'est ce qui est. Nous sommes toujours les gagnants", a répondu Jiang Lin. Pour preuve, ils vont partager un repas avec les autres concurrents après la course.