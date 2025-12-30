En ce moment Amour Propre ZAHO
Près de Flers. Il remporte plus de 210 000 euros au PMU

Loisir. A Saint-Georges-des-Groseillers, près de Flers, un parieur a remporté la somme de 216 284 euros au PMU, dimanche 21 décembre. C'est le plus gros gain de l'année 2025 dans le département de l'Orne.

Publié le 30/12/2025 à 16h22 - Par Martin Patry
Près de Flers. Il remporte plus de 210 000 euros au PMU
Un homme a remporté plus de 200 000 euros dans l'Orne, dimanche 21 décembre. - Thibault Lecoq - illustration

C'était Noël avant l'heure pour ce parieur PMU, à Saint-Georges-des-Groseillers. Dimanche 21 décembre, un homme a remporté la somme de 216 284 euros au pari Quinté + dans l'Orne. Le pari a été validé dans le bar-tabac "Bar des Rainettes".

Plus gros gain de l'année

En 2025, 190 parieurs PMU ont eu la chance de gagner plus de 100 000 euros. Dans l'Orne, un homme avait remporté 133 855 euros, le 5 mars. Le pari validé dimanche 21 décembre est donc devenu le plus gros gain de l'année dans le département.

