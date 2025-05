Près de Flers. A ce concert, l'entrée ne se paie pas en euros… mais en bouchons

Un concert original est organisé dimanche 4 mai à Saint-Georges-des-Groseillers, près de Flers. Aux manettes : le groupe La Bande à Buzzy, tourné essentiellement vers l'organisation de concerts caritatifs. A partir de 15h30, les artistes vont reprendre sur la scène de la salle Lecoq une quinzaine de chansons françaises à destination du grand public. Pour y assister, les spectateurs devront payer l'entrée à un tarif libre de bouchons en plastique, redistribués par la suite à l'association ornaise Rêve de bouchons.

Une nouvelle méthode de collecte

"L'idée, c'est que tout le monde puisse profiter d'un bon moment détente sans pour autant que ce soit payant", commence la présidente de Rêve de bouchons, Sandrine Piquet. C'est aussi et surtout de collecter davantage de bouchons, alors que la collecte devient "de plus en plus difficile". "On est sur environ 30% de baisse par rapport aux années passées. Les gens font beaucoup moins de tri et maintenant que les bouchons sont attachés aux bouteilles, les gens ne les détachent plus du tout", remarque-t-elle.

Au-delà du nombre de bouchons récoltés à l'entrée du concert, l'association souhaite sensibiliser au tri et donner un nouvel élan aux collectes. "Avant, il fallait 8 mois pour remplir une semi-remorque, et maintenant presque un an, alerte Sandrine Piquet. Il y a des points de collecte où on passe beaucoup moins qu'avant parce que ça se remplit moins vite", appuie-t-elle.

A quoi servent les bouchons ?

Une fois que les bouchons remplissent une semi-remorque, ils sont envoyés à côté de Dijon pour être pesés. En échange du poids, l'association reçoit une somme d'argent qui permet de participer notamment à l'achat de matériels pour les personnes en situation de handicap. En 2024, l'association a envoyé plus de 208 tonnes de bouchons au recyclage. Près de 45 000€ ont été collectés pour financer 45 projets.

"Nous profiterons de ce concert pour remettre un chèque de 3 000€ aux Adapei de Flers pour soutenir 4 projets", précise Rêve de bouchons.