Défi sportif. Deux Alençonnaises en route pour le Raid Amazones pour l'association Vie et Espoir

Le sport figure souvent parmi les nombreuses résolutions de la nouvelle année. Ces Alençonnaises ont poussé l'objectif à un autre niveau. A 29 et 34 ans, Bilytis Geslain et Maëva Battais, avec Florine Doucet originaire du Calvados, souhaitent participer au Raid Amazones en fin d'année, un événement sportif et solidaire réservé aux femmes.

"C'est un projet qui a commencé à voir le jour le 31 décembre. On l'avait déjà en tête depuis l'année dernière", confie Maëva Battais, neuropsychologue au centre psychothérapique de l'Orne à Alençon. "On avait commencé à parler d'humanitaire, mais sachant qu'on est toutes les trois sportives, nous sommes plutôt parties sur un combo", souligne-t-elle.

Six épreuves et une association

Chaque année, le Raid Amazones est organisé dans un pays différent. Si la destination n'est pas encore connue cette année, le programme l'est. En 6 jours, les trois amies vont participer chaque matin à une épreuve sportive différente : trail, canoë, VTT, tir à l'arc et course d'orientation, laissant la place à la découverte l'après-midi et dans leur cas, la volonté de venir en aide aux zones défavorisées s'il y en a dans ce pays.

"On aimerait apporter un petit côté humanitaire à ce raid en apportant des dons aux écoles ou aux orphelinats", explique Maëva Battais. Elles soutiennent également l'association rouennaise Vie et Espoir, qui aide les personnes atteintes de leucémie.

Des mordues de sport

Les participantes du Raid Amazones peuvent être des sportives débutantes, le niveau étant à la portée de toutes. Les deux Alençonnaises sont, elles, mordues de sport. "On fait déjà beaucoup de crossfit, en moyenne trois fois par semaine", assure Bilytis Geslain, aide-soignante à la clinique d'Alençon.

Elles s'entraînent également à la course à pied et vont même participer au semi-marathon de Nantes. Elles ont aussi prévu d'aller à Annecy, où Florine Doucet exerce, pour se préparer à l'épreuve de canoë.

A la recherche de sponsors

Pour partir, Bilytis Geslain, Maëva Battais et Florine Doucet, alias Les Globulettes, ont besoin de fonds. Elles sont donc à la recherche de sponsors et de dons financiers. "Il est possible d'apporter de la visibilité à travers nos entraînements sur nos réseaux sociaux et ceux du Raid, qui est doté d'une équipe de vidéastes, de photographes et de presse", explique Maëva Battais.

Elles sont aussi à la recherche de partenariats pour du matériel. "On va avoir besoin d'équipements pour la course à pied, le VTT ou le canoë", précise-t-elle. Les premiers fonds seront pour l'inscription, tous les dons supplémentaires iront à l'association Vie et Espoir.

Pratique. Pour les soutenir, rendez-vous sur leur cagnotte en ligne ou par mail à maeva.battais@hotmail.fr. Leurs aventures sont à suivre sur leur compte Instagram Les Globulettes.