Course à pied. 300 dossards ajoutés pour la mythique Alençon-La Croix Médavy, complète en un mois

C'est une preuve de confiance et de réussite. La billetterie de la course à pied Alençon-La Croix Médavy ouvrait samedi 14 décembre. Un mois plus tard, la mythique épreuve, relancée en 2024 par un nouveau comité d'organisation, affichait quasiment complet. A deux mois de la course qui se déroule dimanche 23 mars, "on ne veut pas frustrer les gens et fermer toutes les inscriptions alors qu'il y a toujours des retardataires", explique Gérard Pottier, coorganisateur. Les organisateurs ont donc décidé d'augmenter la jauge de 300 places pour la course individuelle et de 200 places pour la randonnée. "Comme ça, on peut faire plaisir à 500 personnes de plus", sourit Gérard Pottier.

Concernant le relais, il reste 50 dossards et l'organisation n'ira pas au-delà. Au total, Alençon-La Croix Médavy regroupera 2 200 coureurs et 800 randonneurs.

Pratique. Inscription sur alenconlacroixmedavy.com