Course à pied. La mythique Alençon/Médavy renaît en 2024 sous un nouveau nom

Le 23 mars 2023, les fondateurs de la course à pied Alençon/Médavy organisaient l'événement pour la dernière fois. Mais la légende ne pouvait pas s'arrêter ainsi. Un groupe de passionnés des clubs ASPTT et A3 prend la relève. Rien à voir avec leurs prédécesseurs. Un an après l'arrêt de la course, une autre épreuve aura bien lieu le 24 mars 2024. Lundi 25 septembre, plus de soixante férus de course à pied se sont réunis pour décider du nouveau nom : Alençon/ La croix de Médavy.

Clément Doguet préside le comité d'organisation de la course, section de l'ASPTT Alençon.

Le départ sera donné à 10 h 30 de la rue de Bretagne, à proximité du cinéma d'Alençon, avant un passage par le centre-ville, (rue Julien, rue de l'Écusson, route d'Argentan), avant de monter jusqu'au sommet de la forêt d'Ecouves. Nouveauté cette année : en plus de la course traditionnelle, un relais par deux sera organisé sur le même itinéraire, avec passage de relais au niveau du carrefour de la route de Radon. Alençon/La croix de Médavy proposera aussi une randonnée de 13,500 km dès 8 heures par les chemins forestiers au départ de Damigny, avec la même arrivée sur route que les coureurs, en même temps qu'eux. Enfin, des foulées scolaires seront organisées entre le cinéma d'Alençon et l'hippodrome : le vendredi après-midi 22 ou le samedi 23 mars, cela reste à confirmer.

À la recherche de sponsors

Les inscriptions à la première édition de la nouvelle course ouvriront le 18 décembre. Les organisateurs promettent un tarif d'inscription raisonnable, mais qui augmentera au fur et à mesure que la date de la course approchera. Au moment de son inscription, chacun devra aussi réserver son bus pour effectuer le retour jusqu'à Alençon.

Les organisateurs, qui espèrent offrir des cadeaux de meilleure qualité, promettent "des ravitaillements plus fournis qu'auparavant". Le budget global de l'organisation dépasse cent mille euros, la chasse aux sponsors et aux subventions est déjà entamée, de même que la structuration de l'organisation en groupes de travail : communication, administratif, logistique, partenaires. Il faut tout démarrer de zéro, les anciens organisateurs gardant jalousement tous leurs documents sans rien transmettre à la nouvelle organisation. C'est donc un appel à tous les bénévoles et aux signaleurs qui ont envie de faire perdurer cette légende ornaise de la course à pied.