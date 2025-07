Basket. Pour sauver l'USBD Alençon, une subvention "exceptionnelle" de 80 000€ de la part de la ville

La Ville et la Communauté urbaine d'Alençon (CUA) au secours du club de basket. Depuis la fin du championnat de Ligue 2 féminine, qui s'est achevé sur un beau parcours en playoffs, l'USBDA se retrouve en très mauvaise posture. Le club a été relégué administrativement à l'échelon régional par la commission de contrôle de gestion. La raison : un déficit de 260 000€ dans le budget final.

• A lire aussi. Basketball. Relégation de l'USBD Alençon : les difficultés financières du club détaillées par son président

"Démontrer la vitalité et l'attractivité de notre territoire."

Cette décision, dont le club a fait appel, "représente un véritable risque aussi bien pour l'équipe professionnelle que pour les 350 licenciés amateurs", écrit la municipalité dans un communiqué, vendredi 4 juillet. Plus de 14 000 personnes sont venues soutenir l'équipe féminine lors des rencontres à Anova. La Ville souligne ces moments qui "furent aussi l'occasion de démontrer la vitalité et l'attractivité de notre territoire."

Une subvention avec des conditions

Ainsi, les élus de la Ville et de la CUA se sont rencontrés à plusieurs reprises avant d'échanger avec le club et les autres collectivités locales, pour "fixer un cadre afin que cette situation ne se reproduise pas". Ils ont décidé de soutenir le club financièrement par une subvention "exceptionnelle" de 80 000€ (40 000€ de la Ville et 40 000€ de la CUA) pour la saison 2024-2025. Cette aide est conditionnée au maintien en Ligue 2, à la mise en place d'un comité des financeurs et à la préservation et au renforcement de la pratique éducative.