Caen. SDF, il dort dans les sous-sols d'une résidence et vole 3 vélos

Agé de 62 ans, un homme a comparu devant le tribunal judiciaire pour le vol de trois vélos dans les sous-sols d'un immeuble caennais, les 7 et 12 juin 2023. L'une des victimes était présente à l'audience.

Les faits ont été révélés après le dépôt de plainte d'une résidente, dont le vélo avait disparu du local sécurisé. Grâce aux caméras installées par le syndic, les enquêteurs ont pu identifier un homme en train de s'emparer de la bicyclette. En remontant les enregistrements, ils ont découvert deux autres vols commis par le même homme. Les propriétaires concernés ont également porté plainte.

Identifié par reconnaissance faciale, le prévenu a été auditionné le 16 juin. D'abord dans le déni, il a fini par reconnaître les faits en visionnant les images. A la barre, il a admis avoir cassé les antivols pour se procurer un moyen de transport. Il a expliqué avoir volé à trois reprises car, n'ayant pas d'antivol, les vélos précédents avaient été eux-mêmes dérobés.

Le prévenu reconnaît les préjudices causés

La présidente du tribunal lui a rappelé qu'il existait d'autres solutions pour se déplacer. Le prévenu a reconnu avoir causé du tort aux victimes. Il a également raconté avoir dormi dans les sous-sols de la résidence après avoir été exproprié d'un logement rue de Falaise, où il vivait depuis 15 ans. Selon lui, les locaux ont été réaffectés pour accueillir des migrants. Il a attendu un an avant d'être relogé et vit désormais dans un logement social, percevant le Revenu de solidarité active (RSA) et l'Aide personnalisée au logement (APL).

Deux des victimes ont demandé réparation pour le préjudice subi. Le procureur a souligné les désagréments causés par ces vols et requis une peine de prison avec sursis. L'avocate de la défense a plaidé la précarité de son client, aujourd'hui stabilisé.

Le tribunal a condamné le prévenu à 4 mois de prison avec sursis. Il devra verser 360 euros pour préjudice matériel et 150 euros pour préjudice moral à chacune des deux victimes, ainsi que 254 euros de frais de procédure.