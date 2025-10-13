Près de Caen. Escape Game Awards 2025 : cette enseigne remporte trois récompenses nationales !

Meilleure enseigne de Normandie, meilleure nouveauté et meilleure salle : l'escape game Lock Quest, installé à Bretteville-sur-Odon, s'impose dans trois catégories des Escape Game Awards 2025, organisés le lundi 6 octobre. Cet événement national, basé sur les votes des joueurs et joueuses, distingue chaque année les meilleures expériences d'escape game en France.

Le succès de Lock Quest repose notamment sur La Légende d'Ishtar, un parcours entièrement imaginé et réalisé par l'équipe, des énigmes à la construction des décors. Ces récompenses constituent une belle reconnaissance pour cette équipe de passionnés (Pierre Lefebvre en photo), qui illustrent le dynamisme et la créativité de la scène normande de l'escape game.