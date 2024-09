Luc-sur-Mer. Un escape game spécial D-Day au Parc de la Baleine

C'est un voyage dans le temps que vous proposent les animations GoPlay, les 17 et 18 juillet. Au Parc de la Baleine de Luc-sur-Mer, entrez dans la peau d'un résistant et tentez d'assurer le bon déroulement du Débarquement ! Dans une tente de huit mètres sur quatre, fouillez les coffres et trouvez les indices pour résoudre des énigmes plus ou moins difficiles. L'activité, ludique, est à faire en famille pour le prix de 5 euros par personne. Elle dure environ 45 minutes et huit participants peuvent jouer en même temps. Evidemment, l'escape game n'est pas anxiogène pour les jeunes enfants et permet une approche originale de l'histoire de la région. Les départs ont lieu toutes les heures, à partir de 10h le matin puis 14h l'après-midi.