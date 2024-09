Escape game. Le plein d'adrénaline dans la salle "In Prison" à Mondeville

A Mondeville, un certain Benjamin, ami de longue date, s'est échappé de son internement en hôpital psychiatrique. Dans un message laissé sur une clé USB, il vous informe qu'il est en contact direct avec l'inspecteur Brian. Sur votre téléphone, un message vous informe que vous êtes convoqué au commissariat immédiatement. Voici le pitch du scénario "In Prison", élaboré par le centre d'escape game B.R.A.I.N de Mondeville. Une expérience parfaite pour faire le plein d'adrénaline, de 2 à 6 joueurs. L'activité, basée sur la communication et le travail d'équipe, est ouverte à toute personne âgée de 10 ans et plus, pour des prix allant de 24 à 37 euros par participant. Le centre B.R.A.I.N est ouvert tous les jours de 9h à 23h.