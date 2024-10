Clécy. Escalade, VTT, paddle, canoë-kayak… Des activités pour tous à Capa'Venture

Que vous soyez un athlète expérimenté, un sportif du dimanche ou simplement un amoureux de la nature, vous trouverez votre bonheur à Capa'Venture. Situé à Clécy, le site propose des activités ouvertes à toute la famille, dès 8 ans. "Le cadre est entièrement naturel", affirme Arnaud Caillet, directeur adjoint du centre de pleine nature. Si vous souhaitez prendre de la hauteur, grimpez par exemple la plus haute falaise d'escalade naturelle du nord-ouest de la France ! "Elle culmine à 90 mètres de haut. Pour les novices, on propose simplement une initiation à l'escalade en les faisant grimper à quelques mètres", explique Arnaud Caillet.

Des activités pour tous les goûts

Au total, le centre propose une dizaine d'activités comme le tir à l'arc, le VTT, le paddle ou encore la descente du viaduc de Clécy en rappel. Chaque activité dure deux heures et est encadrée par un moniteur agréé. "On propose aussi des séances d'archery tag, un mélange de tir à l'arc et de balle aux prisonniers", ajoute Arnaud

Caillet. Les vélos tout-terrain sont également disponibles à la location sur toute une journée, pour une promenade en autonomie. "On a 800 kilomètres de chemins banalisés pour le VTT", développe le directeur adjoint du centre de pleine nature. Ceux qui préfèrent descendre l'Orne en canoë-kayak pour aller à la rencontre des hérons et canards sauvages pourront eux aussi louer des bateaux le temps de plusieurs heures. "Nous proposons deux parcours. Le premier fait 6 kilomètres tandis que le deuxième en fait 12", détaille Arnaud Caillet.

Depuis deux ans, Capa'venture développe aussi l'activité du trail pour satisfaire les amoureux de la course. Des stages de deux jours et des séances de deux heures sont proposés.