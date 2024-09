Sallenelles. Découvrez le littoral et son histoire à la Maison de la nature

A la frontière des côtes Fleurie et de Nacre, la Maison de la nature et de l'estuaire s'étend sur près de 1 000 hectares, ce qui en fait l'un des plus vastes espaces naturels protégés du Calvados. Plus de 400 espèces d'oiseaux peuvent y être observées, à l'image des aigrettes, des mouettes ou encore des chevaliers. Si vous n'avez pas de jumelles, l'accueil du site pourra vous en louer pour le prix d'un euro la paire. Jusqu'au 4 novembre, la Maison de la nature héberge l'exposition "Opération Neptune", à l'occasion du 80e anniversaire de la libération de la Normandie. Venez découvrir comment la nature a pu influencer ce qu'il s'est passé le 6 juin 1944 ! Cet été, des animations comme des randonnées ou un jeu d'enquête sont aussi proposées.