Bonnes adresses. Où bruncher le dimanche ?

Le brunch n'est pas inconnu à la Côte Fleurie et au pays d'Auge. De Deauville à Lisieux, en passant par Saint-Julien-sur-Calonne près de Pont-l'Evêque : les restaurants se sont mis à la page de ce repas deux en un, qui rassemble petit-déjeuner et déjeuner.

Port, ville, nature

Avec une vue sur le port de plaisance de Deauville, le brunch du restaurant Le Deauville Normandy Coast vous en fera voir de toutes les couleurs ! Une multitude de saveurs dans un seul buffet, ou à la carte, qui ravira petits et grands. La décoration épurée et luxueuse du restaurant vous fera plonger dans ce standing si propre à Deauville. Si vous préférez la campagne à la côte, allez au Chat Perché, près de Pont-l'Evêque. Le restaurant prépare un brunch typique de l'Angleterre, sans même que vous ayez à traverser le tunnel sous la Manche ! Enfin, ambiance conviviale assurée chez les Sœurs Pinard à Lisieux, où on s'assure de ne se fournir pratiquement que chez des producteurs du coin, en circuit court.