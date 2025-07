Près de Goderville. Le nouveau bowling Les 2 Studios a ouvert ses portes

C'est une ouverture qui était attendue. Le bowling Les 2 Studios de Bretteville-du-Grand-Caux, tout près de Goderville, a ouvert ses portes mardi 29 juillet à 14h.

C'est un couple de Bretteville qui s'est lancé dans l'aventure, Cindy et Didier Troplain. C'est une première pour eux, lui était auparavant à la tête d'un garage et elle secrétaire. "On trouvait dommage d'aller jusqu'au Havre ou Yvetot pour profiter d'activités, explique Cindy Troplain. On voulait proposer du bowling à la campagne, pour ceux qui n'ont pas envie de faire des kilomètres pour s'amuser."

Bowling, arcade et karaoké

Le bowling Les 2 studios propose sur presque 1 000m² huit pistes de bowling, trois box karaoké, un espace arcade, un espace événementiel et un espace bar avec boissons et snacking. L'espace arcade sera doté de billards, de baby-foot, de jeux de basket, d'un jeu de palets, de jeux de course de voitures et d'un jeu de tir.

A terme, le couple espère pouvoir organiser des soirées à thème avec concert, humoriste ou encore retransmission de match.

Pratique. Bowling Les 2 Studios - 141 voie du Nord à Bretteville-du-Grand-Caux - ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires - renseignement : les2studios.fr.