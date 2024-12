Place du commerce. Bowling, minigolf fluo, mangas, chocolat... Du nouveau chez vos commerçants !

Le Looping

s'implante au Havre

L'enseigne s'installe dans la Nef,

le pôle de loisirs en entrée de ville.

Elle propose bowling, minigolf fluo,

karaoké et salle de quiz.

Voilà une nouvelle qui ravira les fans de bowling. Déjà implanté à Montivilliers, dans la zone de la Lézarde, Le Looping ouvre cet automne un second espace au sein de la Nef, le pôle de loisirs situé en entrée de ville, rue Pierre Semard, au Havre. "C'est une belle opportunité pour augmenter notre capacité d'accueil, car l'établissement montivillons est très fréquenté et souvent complet le week-end et les vacances scolaires", se réjouit Antonin Levoyer, l'un des trois associés. Au Havre, Le Looping proposera donc de nouvelles pistes de bowling, mais pas seulement. "Il y aura deux salles de karaoké, une salle Donut Quiz pour se challenger entre équipes comme sur un plateau télé et deux parcours de minigolf d'intérieur, sur le thème du cirque et des bonbons", détaille Emeline Jagorel, la gérante. "On est entre le minigolf d'extérieur et le laser-game, avec des décors fluo, des clubs et balles phosphorescents. C'est une activité qui se développe beaucoup et qui réunit petits et grands", assure Antonin Levoyer.

Outre cette cellule de près de 2 300m2, la Nef accueillera sept autres enseignes : Urban Jump (trampolines, parcours ninjas), le City (foot et basket en salle, plaine de jeux, karting électrique), Eva (laser game virtuel), Star Millenium (bar sportif), Paradis du fruit (jus, bar à fruits, salades…), Tacos Avenue et L'Horizon (cuisine du monde).